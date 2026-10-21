カーセンサーなどに不正アクセス、最大370万件漏えいの可能性

リクルートは10月21日、中古車情報サイト「カーセンサーnet」と販売店向け業務支援サービス「C-MATCH」への不正アクセスにより、最大370万9551件の個人情報が漏えいした可能性があると発表した。関連サービスは、17日午後5時ごろから一時停止している。

カーセンサーnetの対象には、販売店へ問い合わせた利用者の情報321万421件が含まれる。主な項目は氏名と住所で、一部は問い合わせ内容、年代、性別、電話番号、メールアドレスなども含む。住所は原則として市区町村名までだが、町名・番地・建物名・部屋番号などを含む可能性がある情報も最大44万7670件ある。口コミ投稿者の氏名など5289件も対象となる。

C-MATCHでは、販売店の情報48万3168件に漏えいの可能性がある。代表者・担当者の氏名や電話番号、古物商の許認可情報、ログインIDなどで、個人事業主の場合は事業所の住所や引落口座情報も含まれる。退職者を含むリクルートの従業員や、委託先・販売代理店の関係者など1万673件の氏名、メールアドレス、ログインIDも対象だ。

リクルートは、対象情報にクレジットカードなどの決済情報やログインパスワードは含まれないと説明している。