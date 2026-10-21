カーセンサーなどに不正アクセス、最大370万件漏えいの可能性

リクルートは10月21日、中古車情報サイト「カーセンサーnet」と販売店向け業務支援サービス「C-MATCH」への不正アクセスにより、最大370万9551件の個人情報が漏えいした可能性があると発表した。関連サービスは、17日午後5時ごろから一時停止している。
カーセンサーnetの対象には、販売店へ問い合わせた利用者の情報321万421件が含まれる。主な項目は氏名と住所で、一部は問い合わせ内容、年代、性別、電話番号、メールアドレスなども含む。住所は原則として市区町村名までだが、町名・番地・建物名・部屋番号などを含む可能性がある情報も最大44万7670件ある。口コミ投稿者の氏名など5289件も対象となる。
C-MATCHでは、販売店の情報48万3168件に漏えいの可能性がある。代表者・担当者の氏名や電話番号、古物商の許認可情報、ログインIDなどで、個人事業主の場合は事業所の住所や引落口座情報も含まれる。退職者を含むリクルートの従業員や、委託先・販売代理店の関係者など1万673件の氏名、メールアドレス、ログインIDも対象だ。
リクルートは、対象情報にクレジットカードなどの決済情報やログインパスワードは含まれないと説明している。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります