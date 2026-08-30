格安SIM＆格安スマホの料金と最新動向まとめ 第608回
HISモバイルが30GBが2000円切りの1999円！ 注目の新プランを開始
2026年08月30日 15時00分更新
主要格安SIMの料金表とともに、格安SIM、SIMフリースマホなどの1週間の動きをまとめてお届けしている本連載。先週はHISモバイルが新プランを発表。月30GBが2000円を切る1999円。また、povo2.0の5G SA対応も話題に。eSIMなら無料で交換して使えるようになるが、対応端末には注意が必要だ。
HISモバイルが新iPhone合わせ（？）で新プラン
20GBでも30GBでも2000円以下で通話定額付き
HISモバイルが新料金プラン「自由自在3.0プラン」を発表。9月17日から開始する。新プランの最大の特長は月20GBでも月30GBでも2000円以下という点。20GBは1699円、30GBは1999円で最安級。さらに1回6分までの通話定額も付く（完全かけ放題はプラス1480円）。
また、ahamoにLINEMOと大手キャリアのオンライン専用プランでは海外ローミングが無料で可能な点をアピールしているが、HISモバイルはこの点でも対抗。「HIS Travel eSIM powered by VOYE」として、15日間4GBが利用可能な海外eSIMを年1回提供する（10月1日から）。
また、HISモバイルは初期費用を安くする手段があまりないのが若干残念だが、これについても新プラン発売記念キャンペーンとして、初期費用相当になるエントリーパッケージを8月31日（月）10時までの限定で999円で提供している。こちらも要注目だろう。
au／UQ mobileに続いて、povo2.0も5G SAをサポート
ただし、対応端末の問題でユーザーは右往左往
povo2.0が5G SAのサービスをスタート。これにより、同社のau／UQ mobile／povoの3ブランドすべてで5G SAが利用できることになる。実際の利用にはSIMの交換と対応端末が必要（eSIMは無料、物理SIMは3850円の要手数料）。
従来の5G NSA（ノンスタンドアローン）は、契約情報のやり取りやネットワークの制御などで従来の4Gの設備を併用して用いるため、どうしても4G側の混雑の影響を受けるのに対し、5G SA（スタンドアローン）はすべて5G専用の技術と設備を用いることで、5Gならではの低遅延、高速、大容量の通信が可能になる。KDDIは、サブ6対応エリアのすべてで5G SAを提供するなど、5Gネットワークに力を入れており、その性能を存分に活かせることから、povo2.0での5G SA対応開始に注目が集まっていた。
一方で、povo2.0の5G SAサービスには注意が必要。まず、前述のように5G SA対応SIMへの切り替えが必要（eSIMの場合はオンラインの手続きで済む）。また開始当初は、5G SA対応SIMに切り替えると、「KDDIの5G SA」に対応していない端末では、デュアルSIMのもう1枚のSIMを巻き込んで通信ができなくなるという報告がSNSでは見られた。
具体的な対応端末は、povo2.0のサイト（https://povo.jp/product/）で確認できるが、iPhone（14以降）、Pixel（9以降）、そして比較的最近auで販売された端末となっており、SIMフリー機については情報は十分ではない（たとえばSIMフリー版のGalaxyやXperia、AQUOSの情報が一切ない）。なかなか難しい問題であるのは確かだが、「スマホはそのままでSIMだけ差し替える」がpovoの基本コンセプトだけに対応を期待したいところ。
いずれにせよ、まずは自分が使っているスマホが対応しているかを確認してから、SIMの再発行を申し込んでほしい。
povo2.0の本気割の特典が9月から50％還元に復活！
MNPで加入すれば、1ヵ月あたりで30GBが1100円で利用可能
povo2.0にMNPで加入して、365日間有効なトッピングを購入すると、au PAYの残高で大幅還元される人気キャンペーン「本気割」。開始当初は50％相当還元が、最近は40％相当還元と、わずかにオトク度ダウンしていたが、9月から50％相当還元に戻ることが公表されている。
一例を挙げると、「データ追加360GB(365日間)」（2万6400円）を購入した場合、9月以降は1万3200円分が還元。つまり、1ヵ月あたりにすると、30GBが1100円というわけで、極めてオトクと言える（割引前の30GBが2200円でも十分安価だが）。さらに上位の「データ追加1.32TB(365日間)」（3万9240円）では、1ヵ月あたり110GBが1635円。1年間使い続けることが前提になるものの、あらためて注目度大のキャンペーンだろう。
IIJmioのすべてのプランでeSIM対応
データ専用＋au網でもeSIMの利用が可に
IIJmioがeSIMのサービスを拡充。データ専用プランでau網が追加、eSIMで契約できる（物理SIMは不可）。SMS付きデータプランでは従来はドコモ網でもau網でも物理SIMのみだったのが、eSIMの選択が可能になった（ドコモ網／au網とも）。なお、ドコモ網のデータ専用eSIMと異なり、au網のデータ専用eSIMはiPhoneでの利用時にプロファイルの適用が必要とのことだ。
Xperiaのミドルクラス機「Xperia 10」に新モデル
今年の「Xperia 10 VIII」は小規模なアップデート
ソニーXperiaシリーズのミドルクラス機「Xperia 10 VIII」が発表。9月中旬以降に発売される。国内展開についてはまたあらためて発表される見込み。
昨年のXperia 10 VIIで、カメラが横並びのデザインになるなど、大きく刷新されたが、今年のXperia 10 VIIIは比較的小規模なアップデートで、ディスプレーの輝度向上やスピーカーの強化。ソフトウェア面では、電源ボタンのダブルクリックで、素早くコード決済アプリやポイントアプリが起動できる機能が追加された程度に留まる。
一方で、デザイン面では引き続き魅力的。フロストグレー／フローズンホワイト／ミスティライラックの3色はいずれも清潔感のある爽やかさで幅広いユーザーに受け入れられそうだ。
人気の音声通話付きSIMの料金表（税込）
|IIJmio／BIC SIM ギガプラン（音声SIM）
|IIJmio ギガプラン
(データeSIM)
|5ギガ
|15ギガ
|25ギガ
|35ギガ
|10ギガ
|25ギガ
|通信網
|ドコモ/au
|ドコモ/au
|高速通信
通信量
|月5GB
|月15GB
|月25GB
|月35GB
|月10GB
|月25GB
|制限時の
通信速度
|300kbps
|300kbps
|月額料金
|950円
|1600円
|2000円
|2400円
|1050円
|1650円
|5G対応
|○
|○
|eSIM対応
|○
|○(eSIMのみ)
|通話定額
|500円(1回5分)、700円(1回10分)、
1400円（かけ放題）
|データのみ
|初期費用
|3733円(auは3746円)
|3733円
|制限解除
オプション
|220円／1GB
|220円／1GB
|通信制御
|3日／366MB(低速時のみ)
|3日／366MB
(低速時のみ)
|カウント
フリー
|ー
|ー
|公衆Wi-Fi
|×(BIC SIMは○)
|×
|最低利用期間
|2ヵ月
|2ヵ月
|契約解除料
|なし
|なし
|転出手数料
|なし
|なし
|その他プラン
など
|月2GB：850円、月10GB：1400円
月45GB：3300円、月55GB：3900円など
|月5GB：650円
月55GB：3540円など
|mineo デュアルタイプ
|マイピタ
3GB
|マイピタ
7GB
|マイピタ
30GB
|マイそく
スーパーライト
|マイそく
スタンダード
|マイそく
プレミアム
|通信網
|ドコモ/au/SB
|高速通信
通信量
|月3GB
|月7GB
|月30GB
|なし
|最大1.5Mbpsで使い放題
|最大5Mbpsで使い放題
|制限時の
通信速度
|1Mbps
（＋385円で3Mbps）
|3Mbps
|32kbps
|32kbps(平日12～13時)
|月額料金
|1298円
|1518円
|2178円
|250円
|990円
|2200円
|5G対応
|○
|eSIM対応
|○（ドコモ、auのみ）
|通話定額
|550円(1回10分)、1210円(かけ放題)、110円（440円相当）
|初期費用
|3740円
|制限解除
オプション
|55円／100MB
|198円／24時間
|通信制御
|3日／10GB(低速時のみ)
|3日／10GB
|カウント
フリー
|低速状態を3Mbpsにするオプション（385円、15GB以上は無料）
22時半～7時半は使い放題にするオプション（990円、50GBは無料）
|1回198円で購入から24時間、速度制限無し
22時半～7時半は使い放題にするオプション（990円）
|公衆Wi-Fi
|月398円
|最低利用期間
|なし
|契約解除料
|なし
|転出手数料
|なし
|その他プラン
など
|月15GB：1958円
月50GB：2948円
|最大300kbpsは660円
|イオンモバイル
|BIGLOBEモバイル
|メルカリモバイル
|5GB
|20GB
|プランR
|プランM
|4GB
|20GB
|通信網
|ドコモ/au
|ドコモ/au
|ドコモ/au
|高速通信
通信量
|月5GB
|月20GB
|月3GB
|月6GB
|月4GB
|月20GB
|制限時の
通信速度
|200kbps
|200kbps
|300kbps
|月額料金
|1298円
|1958円
|1320円
|1870円
|990円
|2390円
|5G対応
|○
|×（ドコモは○）
|○
|eSIM対応
|○
|○
|○（物理SIMは予定）
|通話定額
|550円(1回5分)
935円(1回10分)
1650円(かけ放題)
|660円(1回3分)
913円(1回10分)
|550円(1回5分)
770円(1回10分)
1320円(かけ放題)
|初期費用
|3300円
|3733円
|3300円
|制限解除
オプション
|1～10GBまで1GBごとに110円ずつアップ
(月途中でプラン変更可)
|330円／100MB
|メルカリでのギガの売買が可能
|通信制御
|3日／366MB
(低速時のみ)
|―
|3日／366MB
(低速時のみ)
|カウント
フリー
|―
|＋月308円でYouTube、
ABEMAなど
|―
|公衆Wi-Fi
|×
|×
|×
|最低利用期間
|なし
|なし
|なし
|契約解除料
|なし
|なし
|なし
|転出手数料
|なし
|なし
|なし
|その他プラン
など
|月1GB：858円
月10GB：1848円など
|月1GB：1078円など
|月10GB：1730円
月40GB：3700円
|日本通信SIM
|HISモバイル
|合理的シンプル290プラン
|合理的みんなのプラン
|合理的50GBプラン
|1GB
プラン
|7GB
プラン
|30GB
プラン
|通信網
|ドコモ
|ドコモ
|高速通信
通信量
|段階制
月1GB～
|月20GB
|月50GB
|月1GB
|月7GB
|月30GB
|制限時の
通信速度
|低速通信
|低速通信（200kbps）
|月額料金
|290円～
|1390円
|2178円
|550円
(100MBまで280円)
|990円
|1999円
|5G対応
|○
|○
|eSIM対応
|○
|○
|通話定額
|390円
(月70分)
390円
(1回5分)
1600円
(かけ放題)
|月70分 or
1回5分まで かけ放題は
＋1600円
|月70分 or
1回5分まで かけ放題は
＋1200円
|500円(1回6分)
1480円(かけ放題)
|1回6分まで
かけ放題は
＋1480円
|初期費用
|3300円
|3300円
|制限解除
オプション
|220円／1GB
|200円／1GB
|通信制御
|―
|―
|カウント
フリー
|―
|―
|公衆Wi-Fi
|×
|×
|最低利用期間
|なし
|なし
|契約解除料
|なし
|なし
|転出手数料
|なし
|なし
|その他プラン
など
|月3GB：770円、月10GB：1299円など
|LinksMate
|NUROモバイル
|5GB
|15GB
|VSプラン
|VMプラン
|NEOプラン
|NEOプランW
|通信網
|ドコモ
|ドコモ/au/SB
|高速通信
通信量
|月5GB
|月15GB
|月3GB
|月5GB
|月35GB
|月55GB
|制限時の
通信速度
|200kbps
|200kbps
|1Mbps
|月額料金
|1210円
|1870円
|792円
|990円
|2699円
|3980円
|5G対応
|○
|○
|eSIM対応
|○
|○（ドコモ回線のみ）
|通話定額
|935円(1回10分)
|490円(1回5分)、880円(1回10分)
1430円(かけ放題)
|初期費用
|3300円
|3740円
|0円
|制限解除
オプション
|550円／2GB
2200円／10GB
|550円／1GB
|通信制御
|3日／300MB
(低速時のみ)
|ー
|カウント
フリー
|対応ゲーム、ABEMA、Twitter、Facebookなど(月550円)
|―
|LINE
|上りデータ通信
LINE、Twitter
Instagram、TikTok
|公衆Wi-Fi
|×
|×
|最低利用期間
|なし
|なし
|契約解除料
|なし
|なし
|転出手数料
|なし
|なし
|その他プラン
など
|月1GB：737円
月30GB：2970円など
|月10GB：1485円
かけ放題＋月1GB：1870円
|DTI SIM
音声プラン
|y.u mobile
|J:COM MOBILE
|4GB
|すごギガ（毎日1.4GBまで）
|シングル
|シングル
U-NEXT
|5GB
|10GB
|通信網
|ドコモ
|ドコモ
|au
|高速通信
通信量
|月4GB
|1日
1.4GB
|月10GB
|月20GB
(月30GB)
|月5GB
|月10GB
|制限時の
通信速度
|200kbps
|128kbps
|1Mbps
|月額料金
|1650円
|3960円
|1070円
|2970円
|1958円
|2508円
|5G対応
|×
|×
|○
|eSIM対応
|×
|○
|○
|通話定額
|1回10分まで
|550円(1回10分)
1400円(かけ放題)
|550円(1回5分)
1650円(1回60分)
|初期費用
|3733円
|3740円
|3300円(ウェブでは無料)
|制限解除
オプション
|330円／500MB
550円／1GB
|330円／1GB
1200円／10GB
|330円／1GB
|通信制御
|―
|条件非公表
|―
|カウント
フリー
|―
|―
|J:COMオンデマンド
|公衆Wi-Fi
|×
|×
|×
|最低利用期間
|なし
|なし
|なし
|契約解除料
|なし
|なし
|なし
|転出手数料
|なし
|なし
|なし
|その他プラン
など
|「シングル U-NEXT」はU-NEXTのサービス込み。1200円分のポイントで追加チャージ可
|UQ mobile
|Y!mobile
|トクトク
プラン2
|コミコミ
プラン
バリュー
|シンプル3
S
|シンプル3
M
|シンプル3
L
|通信網
|au
|ソフトバンク
|高速通信
通信量
|月5GB/30GB
|月35GB
|月5GB
|月30GB
|月35GB
|制限時の
通信速度
|1Mbps
|300kbps
|1Mbps
|月額料金
|2178円
3278円
|3828円
|3278円
|4378円
|5478円
|5G対応
|○
|○
|eSIM対応
|○
|○
|通話定額
|1980円
(かけ放題)
880円
(1回10分)
550円
(月60分)
|1回10分
1100円
(かけ放題)
|1980円(かけ放題)
880円(1回10分)
|1回10分
1100円
(かけ放題)
|初期費用
|3850円
|3850円
|制限解除
オプション
|1100円／1GB
|550円／500MB
|通信制御
|通信量超過後の1Mbpsはさらに40GB(トクトク)/50GB(コミコミ)超過時に最大128kbpsまで低速化される
|通信量超過後の300kbps／1Mbpsはさらに月間通信量の半分の超過時に最大128kbpsまで低速化される
|カウント
フリー
|―
|―
|公衆Wi-Fi
|月165円
|○
|最低
利用期間
|なし
|なし
|契約解除料
|なし
|なし
|転出手数料
|なし
|なし
|その他
|「トクトクプラン2」は固定回線セット割（月1100円）、家族割引（月550円）、au PAYカード割（月220円）あり
|固定回線セット割（月1650円）、または家族割引（2回線目以降は月1100円割引）などあり
|ドコモ
ahamo
|ドコモ ドコモmini
|4GB
|10GB
|通信網
|ドコモ
|ドコモ
|高速通信
通信量
|月40GB
|月6GB
|月12GB
|制限時の
通信速度
|1Mbps
|128kbps
|月額料金
|2970円
|2750円
|3850円
|5G対応
|○
|○
|eSIM対応
|○
|○
|通話定額
|1回5分
1100円
(かけ放題)
|880円（1回5分）
1980円(かけ放題)
|初期費用
|0円
|3850円（オンラインは0円）
|制限解除
オプション
|＋1980円で80GB追加可能
550円／1GB
|1100円／1GB
|通信制御
|―
|―
|カウント
フリー
|―
|―
|公衆Wi-Fi
|○
|○
|最低利用期間
|なし
|なし
|契約解除料
|なし
|なし
|転出手数料
|なし
|なし
|その他
|固定回線セット割（月1210円）、ドコモでんきセット割（月110円）、dカード支払割（月550円）などあり
|au
povo2.0
|ソフトバンク
LINEMO
|楽天モバイル
Rakuten最強プラン
|ベストプラン
|ベストプランV
|通信網
|au
|SB
|楽天(＋au)
|高速通信
通信量
|月0GB
(要追加)
|月3GB
/10GB
|月30GB
|段階制
月3GB
/20GB
/無制限
|制限時の
通信速度
|128kbps
|300kbps
|1Mbps
|―
|月額料金
|0円
|990円
/2090円
|2970円
|1078円
/2178円
/3278円
|5G対応
|○
|○
|○
|eSIM対応
|○
|○
|○
|通話定額
|550円
（1回5分）
1650円
(かけ放題)
|550円
（1回5分）
1650円
(かけ放題)
|1回5分
1100円
(かけ放題)
|かけ放題
|初期費用
|0円
|3850円
|0円
|制限解除
オプション
|390円
／1GB(7日)
990円
／3GB(30日)
2700円
／20GB(30日)
9834円
／300GB(90日)
2万6400円
／360GB(365日)
330円／24時間使い放題
|550円／1GB
|―
|通信制御
|使い放題オプションは混雑時や動画での通信制御あり
|通信量超過後の300kbps／1Mbpsはさらに月15GB／45GBの超過時に最大128kbpsまで低速化される
|条件非公表
|カウント
フリー
|―
|LINE(トーク、
音声・動画通話)
|―
|公衆Wi-Fi
|×
|×
|月398円
|最低利用期間
|なし
|なし
|1年
|契約解除料
|なし
|なし
|最大1078円
|転出手数料
|なし
|なし
|なし
|その他
|月5GB(1380円)、月30GB(2780円)の月極トッピングも
※：au網を用いたMVNOのサービスは基本的にいずれも直近3日の通信量が6GBを超えた場合の通信速度の制限がある
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
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