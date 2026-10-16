クラウドに頼らず生成AIを活用　ASUS「UGen300」シリーズ、LLM・VLM・音声認識に対応

ASUS JAPANは、エッジAIアクセラレーター「ASUS UGen300」シリーズ3モデルと「ASUS UGen200」を10月16日に販売開始する。UGen300シリーズはHailo-10Hチップセットを搭載し、USB接続モデルとM.2接続モデルを展開する。

UGen300シリーズは、最大40 TOPSの推論性能を持つHailo-10Hと、8GBまたは2GBのLPDDR4/4Xメモリを組み合わせることで、従来のビジョンAIに加えてLLM、VLM、Whisperによる音声認識までクラウドに依存せず扱える点が特徴だ。USB 3.2 Gen 2 Type-Cで挿すだけの「S-UGEN300-8GLD4-TC」と、M.2 2280スロット向けの「UGEN300-8GLD4-M2」「UGEN300-2GLD4X-M2」を用意し、用途に応じて導入しやすい構成だ。

エントリーモデルの「UGen200-640KSR-M2」はHailo-8Lチップセットを搭載し、最大13 TOPSの性能で物体検知、画像分類、人物追跡などの従来型AI処理に向く。標準消費電力はUGen300シリーズが2.5W、UGen200が1.5Wで、ファンレス筐体やバッテリー駆動機器、24時間稼働が求められる環境でも扱いやすい設計だ。Windows、Linux、Androidの各OSとx86、ARMアーキテクチャを幅広く支援し、150種類以上の事前学習済みモデルやサンプルコードも提供される。

製品展開は、S-UGEN300-8GLD4-TC、UGEN300-8GLD4-M2、UGEN300-2GLD4X-M2、UGen200-640KSR-M2の4モデルだ。USB接続は既存PCへの追加導入に適し、M.2接続は自作PCや産業用PC、シングルボードコンピュータへの組み込みに向く。ASUSは、ローカル環境でのAI推論を低消費電力で実現したい開発現場や、スマートカメラ、産業用センシング、PoC用途を狙う需要に応える製品群として位置づけている。