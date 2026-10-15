ノートPCに15.6型フルHD画面を3枚増設、サンコーの縦横回転モニター

サンコーは、最大4画面へ拡張できる「USB1本で4画面にできる縦横回転モニター」を発売した。価格は78,980円。Type-Cケーブル1本でノートPCに3枚の15.6インチフルHD画面を増設でき、最大4画面環境を構築できる拡張モニターだ。

この製品の大きな特長は、映像出力に対応していないUSBポートでも、Type-CまたはType-AとHDMIを組み合わせることで出力できる点だ。デスク上に複数モニターを横並びに置く必要がなく、縦配置によって設置面積をモニター1台分に抑えられるため、限られた作業スペースでも快適なマルチディスプレイ環境を作れる。

付属のケース型スタンドは360度回転に対応し、縦置きと横置きを自在に切り替え可能。表示モードはマルチディスプレイ、ミラー、フルスクリーンの3種類を備え、用途に応じて画面構成を変えられるのも強みだ。さらにVESA規格75×75mmに対応し、モニターアームへの取り付けも可能になる。

パネルはIPSノングレア液晶で、色域はsRGB100%。解像度はマルチディスプレイモードとミラーモードで1920×1080、フルスクリーンモードで1280×2160となる。サイズはおよそ幅360×奥行340×高さ680mm、収納時はおよそ幅245×奥行30×高さ450mm、重量はおよそ3.8kgだ。持ち運びにも配慮した折りたたみ設計で、部屋間の移動にも対応する。