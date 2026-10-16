CORSAIR「NAUTILUS II RS」「RS II」計19製品を10月22日発売　水冷CPUクーラーと冷却ファン

アスクは、CORSAIR社製の水冷一体型CPUクーラー「NAUTILUS II RS LCD」シリーズ、「NAUTILUS II RS ARGB」シリーズ、「NAUTILUS II RS」シリーズ、ならびに冷却ファン「RS II ARGB」シリーズ、「RS II」シリーズの計19製品を10月22日に発売する。価格はCPUクーラーが14,280円前後から24,280円前後、ファンが2,280円前後から6,480円前後の見込み。

「NAUTILUS II RS」シリーズは、FlowDrive 2Sポンプと一体型フレーム設計の静音ファンを組み合わせた水冷一体型CPUクーラーだ。7枚羽根のインペラーで流量を高め、薄型に改良した銅製コールドプレートで熱を効率よく逃がす構造という。さらに「NAUTILUS II RS LCD」シリーズは3.5インチLCDパネルをポンプヘッドに搭載し、「NAUTILUS II RS ARGB」シリーズはRGBファンを備えるため、冷却性能と見た目の演出を両立する選択肢だ。

冷却ファンの「RS II」シリーズは、エアフローと静音性の両立を重視した設計だ。負荷に応じて回転を止めるゼロRPMモードに対応し、AIRGUIDEテクノロジーで風を狙った場所へ導く。さらにデイジーチェーン接続対応の4ピンPWMコネクタを採用するため、複数枚をまとめた配線がしやすい。360mmモデルは一体型フレーム設計となり、ケース内のケーブル整理にも配慮した構成だ。

ラインアップは、NAUTILUS II 240 RS LCD Black/White、NAUTILUS II 360 RS LCD Black/White、NAUTILUS II 240 RS ARGB Black/White、NAUTILUS II 360 RS ARGB Black/White、NAUTILUS II 240 RS、NAUTILUS II 360 RS、RS120 II ARGB Fan Black/White、RS140 II ARGB Fan Black/White、RS360 II Unified Frame ARGB Fans Black/White、RS120 II Fan、RS140 II Fan、RS360 II Unified Frame Fansの計19製品だ。カラーはブラックとホワイトのほか、NAUTILUS II RSはブラック、ファン単体はブラック中心で展開する。高性能CPUの冷却強化や、静音重視のPC自作を考えるユーザーに向く製品群だ。