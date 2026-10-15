MSI「MAG VIEW XPANDER 12 / WHITE」発売、12.3インチ液晶でPC装飾とCPU・GPUの状態表示に対応

エムエスアイコンピュータージャパンは、PCのドレスアップとシステムモニタリングを両立する12.3インチ液晶ディスプレイ「MAG VIEW XPANDER 12 / WHITE」を10月30日に発売する。価格は19,980円。発売に先駆け、10月16日からAmazon、TSUKUMO、ビックカメラグループ、ZOA、PCワンズ、XPRICE、ヨドバシカメラ、パソコン工房、パソコンSHOPアーク、Joshinで予約販売を実施する。

MAG VIEW XPANDER 12 / WHITEは、1920×720解像度、60Hz駆動の12.3インチIPS液晶を採用した製品だ。鮮やかな表示と広視野角が特長で、MSI Centerを使ったシステム情報の表示に加え、時刻や画像を映すサブモニター用途にも対応するという。

取り付け方法の自由度も高い。付属のマグネットスタンドによる卓上設置に加え、360mmラジエーターマウントやL字型ブラケットマウントにも対応する。さらに、Type-C to USB 2.0ケーブルとType-C to Type-Aケーブルの2種類を同梱し、ケース内部の配線整理からデスク上での外部接続まで幅広く活用できる。

カラーはブラックとホワイトの2色展開だ。本体だけでなく付属ケーブルまで色調をそろえ、ピラーレスケースをはじめとする自作PCのテーマに合わせやすい設計となる。