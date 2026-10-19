サンワサプライ、65WノートPC用ACアダプタ「ACA-DC116ML」発売　変換プラグ6種付属

サンワサプライは、各社ノートパソコンに対応するノートパソコン用ACアダプタ「ACA-DC116ML」を発売した。価格は6,820円。付属の6種類の変換プラグを付け替えられるマルチタイプで、出張時の持ち運び用や、オフィス・自宅に置く予備用として活用しやすい製品だ。
ACA-DC116MLは、最大65W出力に対応するノートパソコン用ACアダプタで、出力電圧19〜20V、出力電流3.42A以下の充電に対応した機種で使える。電源プラグとアダプタが一体化したコンパクト設計のため、かさばりにくく、持ち歩き時の負担を抑えやすい。さらに、配線しやすいL字型接続プラグと長さ1.8mのケーブルを備え、デスク周りや床置きの電源タップでも扱いやすい構成だ。
実用面では、2台目のACアダプタとして常備する使い方が分かりやすい。ノートパソコン本体付属のアダプタを毎回持ち運ぶ必要が減り、荷物の軽量化につながるうえ、紛失時の予備としても役立つ。安全面では、電気用品安全法のPSE技術基準に適合し、過電圧保護、過電流保護、短絡保護などの各種保護回路も搭載するため、日常利用での安心感も高い製品だ。
また、名入れ対応製品としても案内されており、範囲内に社名や学校名などを印字できる。法人導入や学校用途でも管理しやすく、用途に応じた活用の幅が広い。
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