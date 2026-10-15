アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第203回
ごはんを作りたくない日に便利な「松屋 牛めしの具」12食が26％オフ
2026年10月15日 20時00分更新
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「松屋 牛めしの具」12食セットがAmazonプライム感謝祭先行セールに登場！
「松屋 牛めしの具（プレミアム仕様）12食」が、Amazonプライム感謝祭先行セールに登場しています。
参考価格は5,160円のところ、現在は26％オフの3,795円で販売中です。1食あたり約316円で、牛めしの具を12食分まとめてストックできます。
「松屋 牛めしの具（プレミアム仕様）」の特徴
Amazon商品ページより
松屋の「牛めしの具（プレミアム仕様）」は、秘伝の特製プレミアムタレを使用した冷凍食品です。商品ページによると、タレには甘味料・保存料を使用していません。
牛肉は、うまみアミノ酸の含有量が多いとされるアメリカ産を5割以上使用。厳選した玉ねぎは、茹で時間にもこだわり、シャキシャキとした食感を楽しめるといいます。
電子レンジや湯煎で調理できる冷凍食品なので、忙しい日の食事や、手軽に食事を済ませたいときにも活用できる商品です。マイナス18度以下の冷凍庫で保管する必要があります。
まとめ：冷凍庫に松屋の牛めしをストック！
ごはんを用意すれば手軽に牛めしを楽しめる、松屋の「牛めしの具（プレミアム仕様）」。12食セットなので、忙しい日の食事用に冷凍庫へストックしておくのもよさそうです。
現在開催中のAmazonプライム感謝祭先行セールでは、参考価格5,160円から26％オフの3,795円で販売中。この機会に、自宅用のまとめ買いを検討してみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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