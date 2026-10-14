デスクに車に、ミントガムを常備しよう！「クロレッツ」ボトル6個がAmazonプライム感謝祭先行セールでお得

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「クロレッツ オリジナルミントボトル 140g×6個」が

Amazonプライム感謝祭先行セールに登場！

仕事中や外出先など、口の中をスッキリさせたいときに便利なミントガム。モンデリーズの「クロレッツ オリジナルミントボトル 140g×6個」が、Amazonプライム感謝祭先行セールの対象商品として販売されています。

過去価格は3,343円のところ、24％オフの2,528円で販売中です。約140g入のボトル1個あたり約421円で、6個まとめて購入できます。

「クロレッツ オリジナルミントボトル」の特徴

Amazon商品ページより

「クロレッツ オリジナルミント」は、ミントのさわやかさが特徴のガムです。ボトルタイプで、1粒ずつ取り出せる開け口を採用しており、手軽で衛生的に使えるとしています。

口のニオイが気になるときや気分を切り替えたいとき、やる気が出ないとき、アイデアに煮詰まったときなどにリフレッシュできると紹介されています。

まとめ：仕事中のリフレッシュ用にまとめ買い！

口の中をスッキリさせたいときや、仕事の合間に気分を切り替えたいときに役立つ「クロレッツ オリジナルミントボトル 140g×6個」が、過去価格3,343円から24％オフの2,528円で販売中です。

Amazonプライム感謝祭先行セールの対象となっているこの機会に、デスクや自宅に置いておくミントガムをまとめ買いしてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。