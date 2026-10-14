デジハリ大、Anthropic「Claude」を全学生に無料提供　国内大学で初の全学導入

デジタルハリウッド大学は10月14日、Anthropicの生成AI「Claude」を全学に導入し、11月から全学生と教職員が利用できる環境を提供すると発表した。国内大学での全学導入は初という。学生は大学のアカウントから無料で利用でき、制作や研究に十分な利用枠を用意する。

9月から同大学で運用している「全学AI基盤」の一環。複数の生成AIを利用できるほか、教育プラットフォーム「キャンパスポータル」と連携し、授業ごとのAIティーチングアシスタントとの対話や、学習の振り返りなどに活用する。

藤井直敬学長自身もClaude Codeを使って、大学の教育プラットフォーム「キャンパスポータル」を開発してきた。藤井氏によると、開発者は自身ひとりで、運用開始後も不具合の修正を続けているという（藤井学長のnoteより）。藤井氏はXで、学長自らシステムを開発していることがAnthropic側の関心を引いたらしいと説明し、「気がついてくれてラッキーですｗ」と投稿している。

今日の学長 Claudeの全学導入は国内大学で初ですが、きっかけとしては学長自らClaudeでの大学基幹システムのコーディングしてるってのが気になったらしい。 普通Anthropicはお返事くれないという評判だけど、気がついてくれてラッキーですｗ — Naotaka Fujii (@NaotakaFujii) October 14, 2026

Claudeはゲームや映像、Webデザイン、プログラミングなどの制作活動から、研究、論文執筆、大学の事務業務まで幅広く活用する。授業もAI利用を前提とした課題設計や評価へ見直し、著作権や個人情報の取り扱いに関するルールも整備する予定だ。