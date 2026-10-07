MSI、RTX Spark搭載のAIノートPC「Prestige N16 Flip AI+ C1XM」を10月23日発売
エムエスアイコンピュータージャパンは、「NVIDIA RTX Spark スーパーチップ」搭載のプレミアムAIノートPC「Prestige N16 Flip AI+ C1XM」シリーズを、10月23日より順次販売開始する。価格はオープンプライスで、AI開発、生成AI活用、クリエイティブ制作を想定した高性能モデルとして展開する。
「Prestige N16 Flip AI+ C1XM」は、NVIDIA Grace 20-core CPUとNVIDIA Blackwell RTX 6144-core GPUを統合した「NVIDIA RTX Spark N1X with 6144-core GPU and 20-core CPU」を採用する。最大128GBユニファイドメモリと2TB SSDを備え、ローカル環境で大規模言語モデルやAIワークフローを動かしやすい構成だ。インターネット接続やクラウド依存を抑えつつ、端末単体でAI処理を進めたい開発者やビジネスユーザーに向く設計となる。
筐体は360度フリップ対応の2-in-1デザインで、ノートPCとしての作業に加え、タブレットスタイルでの閲覧やタッチ操作にも対応する。16インチの4K+ Tandem OLEDディスプレイは、最大1,600nitsのピーク輝度、DCI-P3相当の広色域、Calman Verified認証、Delta E 1未満の高い色精度を備え、写真や映像編集にも使いやすい。30〜120HzのVRRにも対応し、表示の滑らかさにも配慮した仕様だ。サイズはおよそ幅357.7×奥行254.3×高さ16.9mm、重量はおよそ1.9kgとなる。
モバイル性も特徴で、99.9Whrバッテリーと140W USB PD 3.1急速充電に対応し、オフィス、自宅、外出先など場所を選ばず使える。さらに、ベイパーチャンバーとIntraFlow冷却システムにより、長時間のAI推論や開発作業でも性能を維持しやすいという。Wi‑Fi 7やUSB4 Type‑Cも搭載し、詳細や各モデルの仕様はMSIの製品ページで確認できる。
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