Perixx、人差し指操作のトラックボールマウス2機種を発売　直径40mmの大型ボール搭載

Perixx Computer GmbHは、トラックボールマウス「PERIMICE-822」と「PERIMICE-522」を発売した。両機種は直径40mmの大型トラックボールを搭載し、人差し指で直感的に操作できる点が特徴だ。
新製品は、長時間のデスクワークやテレワークで高まる手首負担に配慮したエルゴノミクス形状を採用。マウス本体を動かさずに操作できるため、省スペース環境でも使いやすく、細かなポインティングや長距離移動も滑らかに行えるという。ボタンはプログラム可能で、Perixx独自の設定ページ「Perixx Console」からコピー＆ペーストや進む・戻るなどの機能割り当てができる。
ラインアップは、BluetoothワイヤレスとUSBレシーバー接続に対応する「PERIMICE-822」と、USB有線接続の「PERIMICE-522」の2種類。822はケーブルレスでデスクまわりをすっきり整えたいユーザー向け、522は安定した接続と静音クリックを重視するユーザー向けという住み分けだ。主な仕様はサイズがおよそ幅16.5×奥行9×高さ4.5cm、重量はおよそ0.181kg、ボタン数は6、DPIは400/800/1200/2400、トラックボールサイズは40mmとなる。
さらに本体底面の拡張用ホールを使い、3Dプリンターで作成したスタンドやアダプターを取り付けられる点もユニークだ。傾斜角度を調整して自然な手首の角度を追求できるため、トラックボール愛好家やDIY志向のユーザーにも訴求する。
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