KTC「M27P6S」11月発売へ　4K 160Hz／FHD 320Hz対応のQD-Mini LEDゲーミングモニター

KTCは、27インチ4Kゲーミングモニター「M27P6S」を11月より発売する。価格は通常81,000円、10%OFFクーポンコード「10M27P6S」適用時は72,900円となる。前作「M27P6」の後継として登場する本機は、MiniLEDゾーン数を1152から2304へ倍増し、反射防止技術「A.R.T.display」を新搭載した進化モデルだ。

M27P6Sの最大の特徴は、QD-Mini LEDとHDR1400を軸にした高画質化にある。MiniLEDゾーン数の増加によりローカルディミングの制御精度が向上し、暗部の締まりと明部の輝きがより緻密に表現されるという。さらに、sRGB 150%の広色域に対応し、ゲームだけでなく映像編集や写真加工などのクリエイティブ用途にも向く設計だ。

表示性能では、4K 160HzとFHD 320Hzを切り替えられるデュアルモードを採用。高精細な映像を重視する場面では4K 160Hz、FPSのような動きの速いゲームではFHD 320Hzへ切り替えられ、用途に応じて応答性と描画の滑らかさを使い分けられる。加えて、HDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4×1、USB Type-C×1、USB 3.0×3を備え、KVM機能にも対応するため、複数機器をまたぐ運用にも使いやすい。

新採用のA.R.T.displayは、太陽光や室内照明の映り込みを抑える反射防止技術だ。Haze 0%の鏡面寄りの仕上げとLow-reflectionの組み合わせにより、映像の鮮明さを保ちながら視認性を高める。さらに、視角補償膜、フリッカーフリー、DC調光、ハードウェアブルーライト低減などのアイケア機能も備え、長時間の利用でも負担を抑える構成となる。スタンドは高さ、チルト、スイベル、ピボットの4方向調整に対応する。