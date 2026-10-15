ASUS、4K・240Hz／フルHD・480Hz切替対応「ROG Strix OLED XG32UQWMS」など2機種を発売へ

ASUS JAPANは、ゲーミングブランドRepublic of Gamers（ROG）から、32インチ4KタンデムWOLEDゲーミングモニター「ROG Strix OLED XG32UQWMS」と、27インチQHD WOLEDゲーミングモニター「ROG Strix OLED XG27AQDMG Gen2（XG27AQDMGR）」の2製品を、10月16日より全国の家電量販店およびECサイトで順次発売する。
ROG Strix OLED XG32UQWMSは、32インチ、4K（3,840×2,160）解像度のタンデムWOLEDパネルを採用した上位モデルだ。ホットキー操作で4K/240HzとFHD/480Hzを切り替えられるデュアルモードに対応し、映像美を重視するタイトルから、滑らかな表示が求められるFPSまで幅広くカバーするという。応答速度は0.03ms（GTG）で、4層積層構造によりピーク輝度は15%、色域容積は25%、パネル寿命は最大60%向上したとされる。
両モデルに共通する特徴は、映り込みを抑えながら深みのある黒を再現するTrueBlack Glossyパネルと、離席時に自動で黒画面へ切り替えるNeo近接センサーだ。XG32UQWMSでは、ゼロヘイズ光学層により従来の光沢WOLEDパネル比で映り込みを38%低減し、コントラスト比1,500,000:1、DCI-P3 99.5%、ΔE＜2、VESA DisplayHDR 500 True Black認証を備える。さらにASUS OLED Care Pro、カスタムヒートシンク、GaNFETテクノロジーを採用し、焼き付きリスク軽減と放熱性能の向上を図るという。
もう一方のROG Strix OLED XG27AQDMG Gen2は、27インチ、QHD（2,560×1,440）解像度のWOLEDパネルを搭載し、240Hz駆動と0.03ms（GTG）の応答速度に対応するモデルだ。Clear Pixel Edgeが文字周辺の赤や緑のにじみを抑え、Extreme Low Motion Blur（ELMB）が残像やブレを低減するため、ゲームだけでなくテキスト作業でも見やすさを重視しやすい構成だ。さらに24.5インチ相当の表示モードや、高さ・チルト・スウィーベル・ピボットに対応するスタンドも備える。
XG27AQDMG Gen2は、DCI-P3 99%、ΔE＜2、VESA DisplayHDR 400 True Black認証、HDR時ピーク輝度1,300cd/㎡、コントラスト比1,500,000:1をうたう。スタンドは従来のXGシリーズより30%小型化され、デスク上のスペース確保にも配慮した。両製品ともパネル焼き付きを含む3年間の製品保証が付属するため、長期使用を意識するユーザーにとっても選びやすい新機種だ。
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