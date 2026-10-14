壁掛けディスプレイの配線作業をしやすく　サンワサプライ、42～75型対応のプッシュ式金具を発売

サンワサプライは、プッシュ式壁掛け金具「CR-PLKG20BK」を発売した。価格は44,000円。42～75型、最大70kgまでのディスプレイに対応し、VESA200×200～600×400mmの機器を取り付けできる。

CR-PLKG20BKの大きな特徴は、ディスプレイを軽く押し込むだけでロックが解除され、手前へスムーズに引き出せる点だ。壁掛け設置後でも背面の配線確認やケーブルの抜き差しがしやすく、メンテナンス性を高める。さらに、ノブボルトによる前後・左右・上下の微調整に対応し、大型ディスプレイや複数台を並べる環境でも画面位置を整えやすい設計だ。

設置面では、縦向き・横向きの両方に対応するため、デジタルサイネージや案内表示など用途を選びにくい。加えて、南京錠を取り付けできる盗難防止機構を備え、公共施設や店舗のような人の出入りが多い場所でも使いやすい。10度傾けられるキックスタンドも装備し、背面に作業スペースを確保しやすい点も実用的だ。

安全面では、収納時の不意な飛び出しを防ぐストッパーを付属する。製品の品名は「プッシュ式壁掛け金具（75インチ・70kg対応）」、品番はCR-PLKG20BKだ。対応サイズの目安は42～75型、重量は最大70kgとなる。