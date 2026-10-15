MSI、3面パノラマガラスのPCケースと2K曲面AMOLED搭載の360mm水冷クーラーを発売

エムエスアイコンピュータージャパンは、フラッグシップPCケース「MEG MAESTRO 900R」と360mm水冷クーラー「MEG CORELIQUID E15 360」を10月30日に発売する。価格はMEG MAESTRO 900Rが145,800円、MEG CORELIQUID E15 360が78,980円となる。購入はAmazon、TSUKUMO、ビックカメラ、ZOA、PCワンズ、XPRICE、ヨドバシカメラ、パソコン工房、パソコンSHOPアーク、Joshinなどの予約販売実施店で行う。予約販売は10月16日から開始するという。

MEG MAESTRO 900Rは、3面パノラマガラスとピラーレス構造を採用したPCケースだ。曲面ガラスパネルによって内部のGPUやライティングを多角的に見せられるうえ、精密な曲げ加工やダイヤモンドカット仕上げ、デュアルアルマイト処理を施したアルミニウム筐体が、高級感を強く打ち出す。ケースサイズは幅379×奥行695×高さ671mm。重量は33kgとなる。

組み込みやメンテナンスのしやすさも見どころだ。取り外し可能なマザーボードトレイにより、ケース外で主要パーツを組み付けやすく、交換作業も進めやすい。GPU縦置きブラケットとPCIe 5.0 x16ライザーケーブルを標準で備え、E-ATXマザーボードや最大360mm/420mm級ラジエーターにも対応する。フロントI/Oには計9基のUSBポートを備え、配線カバーも用意されるため、見栄えと実用性を両立したい自作PCユーザー向けの製品だ。

MEG CORELIQUID E15 360は、水冷ヘッド部に110°曲面の6.67インチ2K AMOLEDディスプレイを搭載した水冷CPUクーラーだ。裸眼3Dエフェクトやシステムモニター表示に対応し、MSI EZ DISPLAYで画像、動画、時刻、各種情報を表示できる。アルミニウム製ヘッドはヒートシンクとしても機能し、配線を1本に集約するEZ Conn設計やマグネット着脱構造によって組み立てやすさも高めている。6年間の本体保証と2年間のディスプレイモジュール保証も付帯する。

冷却面では、逆回転ファン技術のLaminar Focus Technologyと30mm厚ラジエーターを組み合わせ、静音性と放熱性能の両立を狙う構成だ。万が一ファンに異常が起きた場合には残りのファンが自動加速するCooling Safeguardも備える。視覚演出と冷却性能の両方を重視するハイエンド自作PC市場に向け、MSIがデザイン性と実用性を前面に押し出した新製品群だ。