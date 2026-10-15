通常サイズじゃ物足りない人に！ 「日清焼そばU.F.O. 大盛」12個がプライム感謝祭先行セールで37％オフ

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「日清焼そばU.F.O. 大盛 167g×12個」が

Amazonプライム感謝祭先行セールに登場！

濃厚ソースのカップ焼きそばをガッツリ食べたい人に注目してほしいのが、「日清焼そばU.F.O. 大盛 167g×12個」です。

現在開催中のAmazonプライム感謝祭先行セールでは、参考価格3,862円のところ、37％オフの2,444円で販売されています。1個あたり約204円で、12食分をまとめて購入できます。

「日清焼そばU.F.O. 大盛」の特徴

Amazon商品ページより

「日清焼そばU.F.O. 大盛」は、濃厚ソースが特徴の大盛りカップ焼きそばです。麺量は130gで、通常サイズの100gよりも多く、食べ応えのある商品となっています。

中太麺はコシの強さが特徴。ローストした香りが立つ濃厚ソースには、ポークのうまみや酸味、スパイス感があり、具材には大切りキャベツと炒めた豚肉を使用しています。別添の青のりと紅生姜のふりかけも付いています。

1ケース12食入りで、保存は常温。昼食や夜食など、しっかり食べたいときに備えてストックできるセット販売となります

まとめ：ガッツリ派は大盛U.F.O.をまとめ買い！

濃厚ソースと食べ応えのある麺が特徴の「日清焼そばU.F.O. 大盛」。12個セットなら、食事や夜食に食べたいときのストックにも便利です。

現在開催中のAmazonプライム感謝祭先行セールでは、37％オフの2,444円、1個あたり約204円で販売されています。この機会に、大盛カップ焼きそばをまとめ買いしてみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。