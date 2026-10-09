カルディ「りんごバッグ」1998円！ バッグ2つにお酒2缶、お菓子もセット

カルディコーヒーファームは10月9日より「りんごバッグ」（1998円）を販売開始しました。
オンラインストア、実店舗にて販売中です（酒類取扱いのない一部店舗での販売はない）。
カルディから「りんごバッグ」が発売中
「りんごバッグ」は、保冷機能付きトートバッグとスクエアショルダーバッグの2種類のバッグに、りんごのお酒2缶とカステラケーキが付いたセットです。
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■「りんごバッグ」セット内容（1998円）
・保冷機能付きトートバッグ [リンゴバッグ]
・スクエアショルダーバッグ
・オリジナル グリーンアップルスパークリング
・オリジナル りんごのカステラケーキ
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「トートバッグ（りんごバッグ）」（縦29×横39×マチ12cm）は保冷機能がついた手触りのよい柔らかな生地のバッグ。
また、おでかけに便利な「スクエアショルダーバッグ」（縦18×横14×マチ4cm）も付いています。
りんご柄の生地を裏地に使用した「スクエアショルダーバッグ」は小ぶりながらマチ付きで、お財布やスマートフォンなど必需品が入るサイズ。ストラップの長さ調節も可能です。
セットのお酒は「オリジナル グリーンアップルスパークリング（お酒）」。しっかりとした酸味と爽やかな味わいが特徴の青りんご「グラニースミス」を使用したスパークリングカクテルで、350ml缶が2本セットになっています。
さらに芳醇なりんごの味わいが楽しめる、しっとり柔らかな「りんごのカステラケーキ」入り。
バッグが2つ付いて1998円！
保冷機能付きのトートバッグに、ちょっとしたお出かけに便利なショルダーバッグまで付いた今回のセット。さらに、りんごのお酒2缶とカステラケーキも入って1998円です。
バッグは普段の買い物などにも使えそう。数量限定での販売なので、気になる人は早めにチェックしてみてください。
（※文中の価格はすべて税込）
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