MSIの40周年モデルは付属品も特別！ RTX 50搭載ゲーミングノート2機種が登場
エムエスアイコンピュータージャパンは、MSI創立40周年を記念したアニバーサリーパッケージ付属のゲーミングノートPC2モデル「Crosshair-16-Max-HX-E2WGK-2740JP」と「Stealth-16-AI+B3WI-2741JP」を、10月14日より順次発売する。価格はいずれもオープン価格だ。両機種には特別デザインのギフトBOXに加え、ゲーミングマウスやバックパックなどの記念アクセサリーが同梱され、周年モデルならではの特別感を打ち出す。
Crosshair-16-Max-HX-E2WGK-2740JPは、高い処理性能と冷却性能を重視したハイパフォーマンス機だ。16インチWQXGAのOLEDディスプレイは165Hz駆動とDisplayHDR True Black 1000に対応し、暗部表現や発色の豊かさが求められるゲームや映像確認に向く。CPUはインテル Core Ultra 9 プロセッサー 290HX Plus、GPUはNVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPUを搭載し、32GBメモリと1TB SSDを組み合わせる構成だ。
Stealth-16-AI+B3WI-2741JPは、AI機能と高いモビリティ性能を両立した薄型・軽量ハイエンド機だ。16インチWQXGAのOLEDディスプレイは240Hz駆動、DisplayHDR True Black 600、DCI-P3相当の広色域に対応し、映像制作や3DCG制作にも適する。CPUはインテル Core Ultra 9 プロセッサー 386H、GPUはNVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPUを採用し、約1.99kg、厚さ約19.99mmの筐体に最大約13時間のバッテリー駆動を備える。
両機種は、ゲームプレイだけでなく、クリエイティブ制作やAI活用、3D CAD、VRなどの高負荷処理にも対応する点が特徴だ。高性能なグラフィックスと広色域ディスプレイを備えつつ、記念パッケージや付属アクセサリーで40周年モデルとしての価値を高めた内容となる。
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