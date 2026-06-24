MSI、MEG・MPGシリーズ対象のレビュー投稿キャンペーン開始　最大2万4000ポイント還元

エムエスアイコンピュータージャパンは10月7日から12月31日まで、「MSI製品のレビューしよう！-MEG MPGシリーズレビューキャンペーン」を開催する。対象となるのは、MSIのMEGおよびMPGシリーズに属するマザーボード、水冷クーラー、電源ユニット、PCケースで、異なるカテゴリーから2点以上を購入し、正規販売店ECサイトや価格.comなどにレビューを投稿した購入者が対象だ。購入点数に応じて「えらべるPay」7,500ポイント、12,000ポイント、24,000ポイントが進呈されるという。

対象製品は、マザーボードの「MEG X870E GODLIKE MAX」「MEG X870E ACE MAX」「MPG X870E CARBON MAX WIFI」「MPG X870I EDGE TI EVO WIFI」、水冷クーラーの「MPG CORELIQUID P13」「MPG CORELIQUID P13 WHITE」、電源ユニットの「MEG Ai1300P PCIE5」「MPG Ai1300TS PCIE5」、PCケースの「MEG PROSPECT 700R」「MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ」「MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ WHITE」「MPG GUNGNIR 300R AIRFLOW」「MPG GUNGNIR 300R AIRFLOW WHITE」だ。購入点数に応じた特典は2点購入で7,500ポイント、3点購入で12,000ポイント、4点購入で24,000ポイントとなる。なお、同一カテゴリーの複数登録はできず、製品ごとに個別のレビュー投稿が必要だ。

応募の流れは、購入後に指定サイトへレビューを投稿し、MSIメンバーセンターへログインまたは新規登録したうえで、応募ページに購入製品情報と購入証明をアップロードする形だ。さらに、投稿したレビューのURLとスクリーンショットを添付し、審査後に「えらべるPay」のURLがメールで送付される。応募期間は10月7日から12月31日まで、レビュー対象期間は10月1日から12月31日までだ。

キャンペーンは、特典の在庫がなくなり次第終了する。1アカウントにつき応募は1回までで、1世帯あたりの応募は合計2回まで。アウトレット品、中古品、並行輸入品、展示品、POWERED BY MSI BTO PCなどは対象外となる。購入先によって取り扱い製品が異なる場合があるため、事前確認が必要だ。