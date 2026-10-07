青く光る特別なG TUNE！ RTX 5080搭載、50台限定のインテル日本法人50周年記念PC

マウスコンピューターは、インテルの日本法人50周年を記念した特別モデルとして、ゲーミングパソコン「G TUNE FZ-I7G80」の発売を決定した。販売日時は決定次第、同社の特設ページで案内するという。価格は500,000円からで、マウスコンピューターWEBサイト、各ダイレクトショップ、G-Tune：Garage大阪、電話通販窓口で購入できる見込みだ。

「G TUNE FZ-I7G80」は、インテルのコーポレートカラーである青色LEDをケース内部に採用し、存在感のある光を演出する。さらに、サイドパネルにはインテル日本法人50周年を記念した特別デザインを施し、記念モデルらしい外観に仕上げている。加えて、ピンバッジ、ステッカー、フィギュアのオリジナル特典が付属し、販売台数は50台限定となる。特典類は後日発送の予定だ。

性能面では、インテル Core Ultra 7 プロセッサー 270K PlusとNVIDIA GeForce RTX 5080を搭載する。メモリは32GB、ストレージは1TB SSDで、ゲームプレイに加えて動画編集、配信、クリエイティブ制作などの高負荷な用途にも対応。CPUとGPUを組み合わせた構成により、複数の処理を同時に行う場面でも高い処理性能を発揮する設計だ。

本体はWindows 11 Home 64ビットを搭載し、水冷CPUクーラーやインテル Z890チップセット、Wi-Fi 6E対応無線LAN、10GbE対応有線LANなども備える。サイズはおよそ幅240×奥行500×高さ479mm。突起物を含む高さは約510mmとなる。重量は約18.0kg。電源は1000Wで、80PLUS PLATINUM認証を採用する。保証は3年間センドバック修理保証と24時間×365日電話サポートだ。購入はマウスコンピューターWEBサイト、各ダイレクトショップ、G-Tune：Garage大阪、電話通販窓口で受け付ける予定。