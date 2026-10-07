パソコン工房に限定50台！ インテル日本法人50周年を祝う特別な「LEVEL∞」

ユニットコムは、iiyama PC ゲーミング PC シリーズ「LEVEL∞」から、「インテル株式会社50周年記念コラボゲーミングPC」を10月下旬に発売する。販売はパソコン工房WEB通販サイトの特集ページで行い、合計50台限定の数量販売となる。
この限定モデルは、インテル日本法人設立50周年を記念したコラボレーション製品で、ミドルタワー筐体「LEVEL∞ RGB Build」をベースに、左右と正面へ50周年テーマグラフィックを大胆にあしらう。強化ガラスパネル越しに見えるブルーのイルミネーションも特徴で、発光色は設定ソフトウェアから変更でき、消灯も可能だ。RGBカラーもオリジナル設定に対応し、外観のカスタマイズ性が高い点が魅力となる。
モデル例として、GeForce RTX 5080搭載機の「LEVEL-R789-LC270K-VKX-INTEL [RGB Build]」をはじめ、GeForce RTX 5070 Ti、GeForce RTX 5070、GeForce RTX 5060 Tiを搭載した複数構成が用意される。いずれもインテル Core Ultra 7 プロセッサー 270K Plus、DDR5メモリ、1TB NVMe対応 M.2 SSD、Windows 11 Home [DSP版]を採用し、上位構成では1000W 80PLUS PLATINUM認証電源、下位構成でも750W 80PLUS BRONZE認証電源を備える。なお、グリーン購入法適合商品として案内されている。
購入特典として、対象者にはインテル株式会社設立50周年記念のオリジナルノベルティが非売品で付属する。内容はピンバッジセット1点、A5サイズのステッカー2枚、Bunnymanフィギュア2体セットだ。ノベルティは別送で、10月末以降に順次発送予定となる。限定50台という希少性に加え、記念グッズまで含めて特別感の強い1台といえるだろう。
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