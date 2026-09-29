マック「三角チョコパイ」の季節きた！ 新作はいちご×クッキー＆クリーム

マクドナルドは「三角チョコパイ」2商品を10月7日から期間限定で販売します。

新作「クッキー＆クリーム いちご味」が登場

「三角チョコパイ」は2007年に発売以来、おなじみの秋の定番スイーツ。今年は新作「三角チョコパイ クッキー＆クリーム いちご味」が登場。また、定番の「三角チョコパイ 黒」は、アーモンドのロースト感を強めてリニューアルします。

▲三角チョコパイ クッキー＆クリーム いちご味 190円～

販売期間：10月7日～10月下旬予定

何層にも重ねたサクサクのパイ生地と、“とろ～り”としたクリームを入れた「三角チョコパイ」。新作も三角形のフォルムの特徴はそのままです。

クッキー＆クリーム いちご味は、甘酸っぱいいちご風味のチョコクリームにココアクッキーを加え、クッキー＆クリームならではのコク深い味わいとザクザク食感に仕上げたといいます。さらに、何層にも重ねたサクサクのパイ生地もピンク色で、ほんのりいちごが香る仕立てだとしています。

▲三角チョコパイ 黒 180円～

販売期間：10月7日～12月下旬予定

定番の「三角チョコパイ 黒」は、今年はチョコクリームをリニューアル。中に入っているアーモンドのロースト感を強め、食感と香ばしさを際立たせることで、カカオの風味もより引き立つよう仕上げたといいます。

なお、「三角チョコパイ クッキー＆クリーム いちご味」は全3種、「三角チョコパイ 黒」は全2種の数量限定パッケージで登場します。

マクドナルドに三角が登場したら、秋

すっかり季節限定のスイーツとして定着した「三角チョコパイ」。例年、秋から冬にかけていろいろなフレーバーを展開していくので、今年も楽しみです。

定番の「三角チョコパイ 黒」は12月下旬まで販売されますが、新作の「三角チョコパイ クッキー＆クリーム いちご味」は10月下旬には終売になるので（きっと次のフレーバーと入れ替えになるのでしょう）、まずは新作から試してみては！

※記事中の価格は税込み

※価格は店舗で異なる



・発売日：2026年10月7日

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