1989年にリリースされたシューティングゲーム！
SNKの『原始島』が「アケアカ」＆「アケアカ2」で10月29日に配信決定！
ハムスターは10月28日、Nintendo Switch／PlayStation 4向けに『アーケードアーカイブス 原始島』を、PlayStation 5／Xbox Series X|S向けに『アーケードアーカイブス2 原始島』を配信すると発表。
配信日は、2026年10月29日。価格は、「アーケードアーカイブス」のSwitch版が838円／PS4版が837円、「アーケードアーカイブス2」が各1100円だ。
『原始島』は、1989年にSNKから発売されたシューティングゲーム。バハマ諸島沖で相次ぐ遭難事件の調査としてグリーンヘル島へ向かった主人公に、絶滅したはずの古代竜たちが次々と襲いかかる。
自機に装着するオプション機は位置を移動させることが可能で、火炎レーザーを上方向に発射したり、斜め下方向に爆弾を投下したりと、装着する位置によって攻撃方法が5種類に変化する。オプション機を駆使してさまざまな仕掛けに立ち向かい、遭難事件の真相を突き止めよう。
■2026年10月29日の「アーケードアーカイバー」は『原始島』特集！
アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブで生配信している。2026年10月29日は「原始島特集」。
ゲーム紹介や開発者を招いての開発トークなど盛りだくさんの内容となっているので、お見逃しなく。
■YouTubeのハムスターのチャンネル
https://www.youtube.com/user/HAMSTERCorporation
●第629回 アーケードアーカイバー 原始島スペシャル！
【ゲーム情報】
タイトル：アーケードアーカイブス 原始島
アーケードアーカイブス2 原始島
ジャンル：シューティングゲーム
配信：ハムスター
プラットフォーム：
アーケードアーカイブス：Nintendo Switch／PlayStation 4
アーケードアーカイブス2：PlayStation 5／Xbox Series X|S
配信日：2026年10月29日
価格：
アーケードアーカイブス：Switch 838円／PS4 837円
アーケードアーカイブス2：1100円
プレイ人数：1～2人
※PlayStation 4版の『アーケードアーカイブス 原始島』をご購入いただいている場合、PlayStation 5版の『アーケードアーカイブス2 原始島』を、所有者割引価格の330円でご購入いただけます。
©SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.
Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation
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