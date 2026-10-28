ハムスターは10月28日、Nintendo Switch／PlayStation 4向けに『アーケードアーカイブス 原始島』を、PlayStation 5／Xbox Series X|S向けに『アーケードアーカイブス2 原始島』を配信すると発表。

配信日は、2026年10月29日。価格は、「アーケードアーカイブス」のSwitch版が838円／PS4版が837円、「アーケードアーカイブス2」が各1100円だ。

『原始島』は、1989年にSNKから発売されたシューティングゲーム。バハマ諸島沖で相次ぐ遭難事件の調査としてグリーンヘル島へ向かった主人公に、絶滅したはずの古代竜たちが次々と襲いかかる。

自機に装着するオプション機は位置を移動させることが可能で、火炎レーザーを上方向に発射したり、斜め下方向に爆弾を投下したりと、装着する位置によって攻撃方法が5種類に変化する。オプション機を駆使してさまざまな仕掛けに立ち向かい、遭難事件の真相を突き止めよう。

■2026年10月29日の「アーケードアーカイバー」は『原始島』特集！

アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブで生配信している。2026年10月29日は「原始島特集」。

ゲーム紹介や開発者を招いての開発トークなど盛りだくさんの内容となっているので、お見逃しなく。

■YouTubeのハムスターのチャンネル

https://www.youtube.com/user/HAMSTERCorporation

●第629回 アーケードアーカイバー 原始島スペシャル！

【ゲーム情報】

タイトル：アーケードアーカイブス 原始島

アーケードアーカイブス2 原始島

ジャンル：シューティングゲーム

配信：ハムスター

プラットフォーム：

アーケードアーカイブス：Nintendo Switch／PlayStation 4

アーケードアーカイブス2：PlayStation 5／Xbox Series X|S

配信日：2026年10月29日

価格：

アーケードアーカイブス：Switch 838円／PS4 837円

アーケードアーカイブス2：1100円

プレイ人数：1～2人

※PlayStation 4版の『アーケードアーカイブス 原始島』をご購入いただいている場合、PlayStation 5版の『アーケードアーカイブス2 原始島』を、所有者割引価格の330円でご購入いただけます。

©SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.

Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation

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