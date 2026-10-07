ChatGPTのWorkspaceエージェント機能で障害発生　応答が表示されず

OpenAIの「ChatGPT」で10月7日7時52分頃から障害が発生。Workspaceエージェントの応答が表示されないケースが発生している。
同日10時25分現在、障害は継続中で、同社は調査を進めている。
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