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ChatGPTのWorkspaceエージェント機能で障害発生　応答が表示されず

2026年10月07日 10時50分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

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障害情報のページ

障害情報より

　OpenAIの「ChatGPT」で10月7日7時52分頃から障害が発生。Workspaceエージェントの応答が表示されないケースが発生している。

　同日10時25分現在、障害は継続中で、同社は調査を進めている。

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