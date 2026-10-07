LexarのmicroSD「SILVER GO」発売、最大読込250MB/sで4K撮影後の転送もスピーディーに

旭東エレクトロニクスは、Lexarの新製品「Lexar Professional SILVER GO microSDXC UHS-I Card」を10月に発売した。価格は64GBが5,180円、128GBが6,480円、256GBが10,280円、512GBが24,280円、1TBが33,380円で、楽天市場とYahoo!ショッピングのオンライン専売モデルとして販売中だ。最大読込250MB/s、最大書込180MB/sの高速性能に対応し、4K動画撮影やスマートフォン、携帯ゲーム機での利用を想定したmicroSDXCカードとなる。

SILVER GOは、UHS-I規格に対応しながら、対応機器との組み合わせで最大読込250MB/s、最大書込180MB/sを実現する。容量によっては最大書込速度が異なり、128GBと64GBモデルは最大書込135MB/sとなる。ビデオスピードクラスはV30で、最低30MB/sの持続書き込み性能が必要な4K動画撮影を安定して支える設計だ。アクションカメラやドローン、DJI Osmo Pocketシリーズ、GoPro、Insta360などの撮影機器に加え、スマートフォンやタブレット、microSDカード対応の携帯ゲーム機にも使えるのが特長となる。

また、Application Performance Class 2のA2にも対応しており、microSDカード上で動作するアプリのランダムアクセス性能向上に寄与する。撮影データを保存する用途だけでなく、対応端末でのアプリ起動やゲーム動作の快適さにも配慮した仕様だ。さらに、防水、耐衝撃、耐振動、耐X線、耐磁性といった耐久性能も備え、海辺や山岳地帯、砂埃の多い環境など、屋外での使用を見据えた構成となる。

容量ラインアップは1TB、512GB、256GB、128GB、64GBの5種類。購入は楽天市場の販売ページ、またはYahoo!ショッピングの販売ページから行う。撮影後のデータ転送時間を短縮したい人や、4K動画を安定して記録したい人に向く高速microSDカードという。