Antec Ultra 360 ARGB登場！ 奥行きのある光で魅せる360mm水冷CPUクーラー

リンクスインターナショナルは、360mm水冷CPUクーラー「Antec Ultra 360 ARGB」を10月10日に発売する。価格はオープン価格で、全国の家電量販店、PCパーツ専門店、各種EC販売店で購入できる。ARGB LEDファンを3基備え、主要マザーボードメーカーのRGB制御に対応するほか、ミラーライティングデザインのポンプヘッドを採用した製品だ。

Ultra 360 ARGBは、水冷ブロック天面の多層構造ミラーライティングによって、ケース内に奥行き感のある演出を加えるのが特徴だ。高効率冷却ポンプヘッドには6極低騒音モーターを採用し、振動を抑えながら安定した冷却性能を発揮するという。最大1800RPMの120mm PWMファンを3基標準搭載し、ラジエータコア部は16mm厚として気流のバランスを整える設計だ。

ライティング面では、ファンとポンプヘッドのARGBをデイジーチェーン接続でき、マザーボード側のARGBヘッダー1基で一括制御できるという。主要マザーボードメーカーのRGB制御に対応するため、既存の自作PC環境へ組み込みやすい点も魅力だ。配線をまとめやすく、裏配線スペースをすっきり保ちやすい仕様となっている。

冷却機構では、信頼性を高めたIIR-EPDM強化チューブを採用し、長年の使用で起こりやすいクーラント液の自然蒸発や透過を抑える。メンテナンスフリーをうたう一方、冷却液の補充や交換はできない。ポンプ寿命は4万時間とされ、製品保証は3年間付帯する。購入は全国の家電量販店、PCパーツ専門店、各種EC販売店から可能だ。