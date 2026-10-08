壁掛けも2画面も！ JAPANNEXT、モニターアーム9機種を3980円から発売

JAPANNEXTは10月8日、用途や設置環境に合わせて選べるモニターアーム9種類を同時発売する。ラインアップはシングル、デュアル、ポール式、壁掛け式、クランプ・グロメット式に対応する複数モデルで、参考価格は3,980円から9,980円までとなる。

今回発売するのは、ガススプリング式を採用したモニターアーム群だ。アルミ製アームのモデルは軽快な可動性が特徴で、モニターの位置や角度をスムーズに調整できる。対応サイズは「JN-A-N4S1CH」を除く8モデルが21.5～32インチで、耐荷重は8モデルが2～10kg、「JN-A-N4S1CH」のみ最大4kgとなる。設置方法はクランプ式とグロメット式のほか、ポール式、壁掛け式を用意し、デスク環境や壁面設置など幅広い用途に対応する。

ラインアップは、シングルの「JN-A-G210A1C」「JN-A-G210A1C-W」が参考価格4,980円、ポール式シングルの「JN-A-G210A1CH」「JN-A-G210A1CH-W」が5,480円、壁掛け式シングルの「JN-A-G210A1W」「JN-A-G210A1W-W」が6,980円、デュアルの「JN-A-G210A2C」「JN-A-G210A2C-W」が9,980円、スチール製ポール式シングルの「JN-A-N4S1CH」が3,980円となる。ブラックとホワイトのカラーバリエーションもそろえ、デスク周りの統一感を重視するユーザーにも選びやすい構成だ。