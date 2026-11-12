1万2980円で120Hz対応！ JAPANNEXTの21.5型フルHDモニター「JN-215V120F2」

JAPANNEXTは、21.5インチのVAパネルを搭載したフルHD液晶モニター「JN-215V120F2」を11月12日に発売する。直販価格は12,980円。VAパネルによる高コントラスト表示や120Hz駆動、HDR対応などを備え、日常用途から動画視聴、軽いクリエイティブ作業まで幅広く使えるモデルという。

「JN-215V120F2」は、1920×1080のフルHD解像度に対応し、3000:1の高コントラスト比と最大輝度300cd/m²で、黒の締まりと色の鮮やかさを両立する液晶モニターだ。120Hzのリフレッシュレートと1ms（MPRT）の応答速度により、スクロールや映像再生時の残像感を抑え、動きの速いゲームや作業画面でも見やすさを確保する設計という。MPRT 1msはリフレッシュレート75Hz以上で有効だ。

映像面ではHDRに対応し、明暗差のあるシーンをより立体的に表示できる。インターフェースはHDMI 1.4×1とDisplayPort 1.2×1を備え、いずれも120Hz入力に対応するため、PCやゲーム機など複数機器との接続に使いやすい構成だ。さらにAdaptiveSync（FreeSync）にも対応し、ティアリングを抑えて映像の滑らかさを高めるという。

そのほか、フリッカーフリーとブルーライト軽減モードを搭載し、長時間の使用時に目への負担を抑える。75×75mmのVESAマウントにも対応しており、別売りのモニターアームやスタンドに取り付けやすい。本体カラーはブラックで、スピーカーは非搭載だ。サイズはおよそ幅493×奥行175×高さ380mm（スタンド有）、重量はおよそ2kgとなる。メーカー保証は2年。