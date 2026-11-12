仕事にもゲームにも120Hz JAPANNEXT、65W給電対応モニターを17,980円で発売
JAPANNEXTは11月12日、21.5インチのVAパネルを採用し、昇降式多機能スタンドとUSB-C最大65W給電に対応したフルHD液晶モニター「JN-215V120F2-HSPC6」を発売すると発表した。直販価格は17,980円で、2年間のメーカー保証も付属する製品だ。
「JN-215V120F2-HSPC6」は、21.5インチのVAパネルに1920×1080ドットのフルHD解像度を組み合わせた液晶モニター。VAパネルらしい3000:1の高コントラスト比により黒の締まりを重視し、最大輝度300cd/m²で写真や動画の色彩も見やすい設計となる。120Hzの高リフレッシュレートと1ms(MPRT)の高速応答速度に対応し、スクロールや動きの速い映像を滑らかに表示するのが特徴だ。
業務用途での使いやすさも充実している。昇降式多機能スタンドは最大90mmの高さ調整に対応し、ピボット回転による縦表示、左右各30°のスイーベルにも対応する。映像入力はHDMI 1.4×1、DisplayPort 1.2×1、USB-C×1を備え、USB-C端子は映像出力に加えて最大65W給電にも対応するため、対応ノートPCならケーブル1本で接続と充電をまとめられる仕様だ。AdaptiveSync(FreeSync)やフリッカーフリー、ブルーライト軽減モードも搭載し、長時間利用への配慮もある。
そのほか、VESA 75×75mmマウントに対応し、モニターアームへの取り付けも可能だ。2W×2のステレオスピーカーを内蔵し、外形サイズはおよそ幅495×奥行き210×高さ360〜450mm、重量はおよそ3.3kgとなる。ブラック筐体を採用し、保証期間は2年間だ。テレワーク用のメインモニターから、ゲームや動画視聴まで幅広く使える価格重視の1台として訴求する製品となっている。
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