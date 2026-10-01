43インチ4Kが5万円以下！ JAPANNEXT「JN-IPS43U2-M」、USBメモリ再生にも対応

JAPANNEXTは、43インチIPSパネル搭載の4K液晶モニター「JN-IPS43U2-M」を10月1日に発売する。直販価格は49,870円で、購入はAmazon.co.jp、楽天市場、Yahoo!ショッピングで行えるという。あわせて、3年保証モデル「JN-IPS43U2-M-H3」や5年保証モデル「JN-IPS43U2-M-H5」も同時に登場する。

「JN-IPS43U2-M」は、3840×2160ドットの4K解像度に対応し、フルHDの約4倍にあたる広い作業領域を確保できる大型液晶モニターだ。IPS(ADS)パネルを採用し、上下左右178度の広視野角を備えるため、斜めから見ても色やコントラストの変化が起きにくい設計だ。最大輝度250cd/㎡、sRGB 100%の広色域にも対応し、写真編集や動画編集のような色再現性が求められる用途にも向くという。

用途の広さも特徴だ。HDMI 2.0を3系統備え、パソコンだけでなくブルーレイディスクプレーヤーや家庭用ゲーム機、デジタルビデオカメラなどとの接続にも対応する。さらに、USBメモリを使った再生機能を搭載し、屋内利用の簡易デジタルサイネージとしても活用できるという。VESA 200×200mmマウント対応で壁掛けやスタンド設置もしやすく、8W×2のスピーカーやリモコンも付属する。

サイズはおよそ高さ614×幅957×奥行217mm(スタンド有)、重量はおよそ6.1kgとなる。保証は通常モデルが2年、3年保証モデルが「JN-IPS43U2-M-H3」、5年保証モデルが「JN-IPS43U2-M-H5」となり、価格はそれぞれ49,870円、52,370円、54,860円だ。