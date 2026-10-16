JAPANNEXT、Amazonプライム感謝祭で対象モニター最大25％オフ　180Hzモデルが11,235円

液晶ディスプレイの開発・製造・販売を手がけるJAPANNEXTは、Amazon.co.jpで開催される「Amazonプライム感謝祭」に合わせ、10月16日から10月19日まで対象の液晶モニター製品を特別価格で販売する。セールでは最大25%オフとなり、ゲーミング向けから作業用途まで幅広い製品が割引対象となる。

対象商品の一例として、23.8インチ IPSパネル搭載のフルHDゲーミングモニター「JN-i238G180F」は通常価格14,980円から11,235円に、28インチ IPSパネル搭載4K液晶モニター「JN-i283U」は28,980円から21,735円に値下げされる。ほかにも、23.8インチの144Hz対応モデル「JN-Ei238G144F」、27インチ WQHDモデル「JN-IPS27Q3」、16インチのWQXGAモバイルモニター「JN-MD-IPS16WX」などが並び、用途に応じた選択肢が揃う。

ゲーミング用途では、高リフレッシュレートと高速応答をうたうモデルが中心だ。たとえば「JN-i238G180F」は180Hzと1ms（GTG/MPRT）に対応し、動きの速い映像でも滑らかな表示を狙える。さらに、23.8インチで165Hz対応のピンクモデル「JN-Ei238G165F-PK」も対象となり、デザイン性を重視する利用者にも選びやすい構成となる。モバイルモニターでは15.6インチの自立式キックスタンド搭載モデルや、14インチのWUXGAモデル、4K表示対応モデルも含まれ、持ち運びやサブディスプレイ用途にも対応する。

購入はAmazon.co.jpのセール会場から行う。セールページは10月16日から10月19日23時59分まで公開され、期間中は対象製品を特別価格で注文できる。