50インチで45,980円、PCなしで動画再生も　JAPANNEXT「JN-V50F-M」発売

JAPANNEXTは11月12日、50インチVAパネル搭載の大型フルHD液晶モニター「JN-V50F-M」を発売すると発表した。直販価格は45,980円だ。3年保証モデル「JN-V50F-M-H3」は48,280円、5年保証モデル「JN-V50F-M-H5」は50,580円で、いずれも同日発売となる。

「JN-V50F-M」は、50インチのVAパネルとフルHD(1920×1080)解像度を採用した大型液晶モニターだ。VAパネルならではの4000:1の高コントラスト比により、黒の締まりが良く、映像に奥行きが生まれる。最大輝度は320cd/㎡で、会議室での表示用途だけでなく、写真や動画の確認、映画鑑賞、屋内サイネージにも向く構成だ。サイズはおよそ高さ696×幅1110×奥行き270mm(スタンド有)、重量はおよそ7kgとなる。

USBメモリ再生に対応する点も特徴だ。パソコンを用意しなくてもUSBメモリを挿すだけで画像や動画を表示でき、屋内の簡易デジタルサイネージとして活用しやすい。ただし、電源投入直後の自動再生には対応せず、再生にはリモコン操作が必要となる。インターフェイスはHDMI 1.4×3、VGA×1、ビデオ音声入力端子×1、コアキシャル音声出力端子×1、オーディオ入出力を備え、古いPCから映像機器、家庭用ゲーム機、ブルーレイディスクプレーヤーまで幅広く接続できる。さらに、フリッカー軽減モード、200×200mmのVESAマウント対応、8W×2スピーカー内蔵など、使い勝手を高める要素もそろえる。

保証は通常モデルで2年、上位の保証拡張モデルとして3年保証「JN-V50F-M-H3」と5年保証「JN-V50F-M-H5」も同時に展開する。