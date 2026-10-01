JAPANNEXT、新潟県eスポーツ連合とスポンサー契約 県内イベントにモニター提供
液晶ディスプレイの開発・製造・販売を手がけるJAPANNEXTは10月1日、一般社団法人「新潟県eスポーツ連合」とスポンサーシップ契約を締結したと発表した。契約により、今後新潟県内で開催されるeスポーツイベントにモニターを提供し、快適なプレイ環境の整備と地域でのeスポーツ普及を後押しする方針だという。
新潟県eスポーツ連合は、県内におけるeスポーツの普及、競技力向上、認知度向上、産業発展、コミュニティ形成に取り組む団体だ。今回の提携では、同団体が主催するイベントでJAPANNEXT製モニターを公式採用する取り組みも想定されており、実機体験を通じて製品の魅力を伝える狙いがある。さらに、団体が持つ法人ネットワークも活用し、県内企業や関係者への導入拡大にもつなげる考えだという。
JAPANNEXTは、千葉県いすみ市に本社を置き、東京・京橋にも拠点を持つディスプレイメーカーだ。企業や個人、ゲーマー向けに高品質で革新的な製品を提供することを掲げており、今回の提携もその方針に沿う動きとなる。イベント会場では、モニターの提供を通じて遅延の少ない快適な映像表示や、競技シーンに求められる視認性の確保が期待される。
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