3万円切りでWQHD・200Hz！ JAPANNEXTの27インチゲーミングモニター「JN-IPS27G200Q-HSP」登場

JAPANNEXTは、27インチIPSパネル採用でWQHD解像度と200Hz駆動に対応したゲーミングモニター「JN-IPS27G200Q-HSP」を、10月8日に発売する。直販価格は29,980円で、Amazon.co.jp、楽天市場、Yahoo!ショッピングで購入できる。2年間のメーカー保証が付く製品だ。

「JN-IPS27G200Q-HSP」は、WQHD（2560×1440）解像度を備えた27インチのゲーミングモニターだ。フルHDより約1.8倍広い表示領域を確保し、高精細な描写と作業効率の両立を狙う構成となる。IPSパネル採用により上下左右178度の広視野角を実現し、色やコントラストの変化が起きにくい点も特徴だ。

映像面では、200Hzの高速リフレッシュレートと1ms（MPRT）の応答速度に対応し、FPSなど動きの速いゲームで滑らかな表示を狙う。3つのゲームモードを搭載し、用途に応じた切り替えにも対応する。さらに、AdaptiveSync（FreeSync）対応でティアリングを抑え、フリッカーフリーとブルーライト軽減モードも備えるため、長時間の利用にも配慮した設計となっている。

機能面では、最大130mmの昇降、ピボット回転、左右各45度のスイーベルに対応する昇降式多機能スタンドを搭載。接続端子はHDMI 2.1×2とDisplayPort 1.4×2を備え、ゲーミングPCに加えてPS5のWQHD 120Hz接続にも対応する。VESA 100×100mmマウント対応で、モニターアームへの取り付けも可能だ。サイズはおよそ幅613×奥行218×高さ380〜510mm、重量はおよそ5.2kgとなる。