JAPANNEXT、60インチIPS搭載の大型4K液晶モニター「JN-IPS60U」を発売

JAPANNEXTは10月15日、60インチのIPSパネルを搭載した4K大型液晶モニター「JN-IPS60U」を発売する。直販価格は104,800円で、同日には3年保証モデル「JN-IPS60U-H3」も110,040円、5年保証モデル「JN-IPS60U-H5」も115,280円で登場する。

JN-IPS60Uは、3840×2160ドットの4K解像度に対応し、フルHDの約4倍となる表示領域を確保する大型モニターだ。上下左右178度の広視野角を持つIPSパネルにより、斜めから見ても色やコントラストが変化しにくく、会議室でのプレゼンテーションやサイネージ、映画鑑賞など幅広い用途に向くとしている。サイズはおよそ幅1345×奥行291×高さ844mmで、重量はおよそ12kgとなる。

映像面ではHDRに対応し、明るい部分と暗い部分の階調を豊かに表現する。さらにAdaptiveSync(FreeSync)も備え、画面の更新タイミングと映像信号のずれによって起こるティアリングを抑え、滑らかな表示を狙う。長時間の利用を想定したフリッカー軽減とブルーライト軽減モードも搭載するため、業務用途での負担軽減にも配慮した設計だ。

接続端子はHDMI 2.0×2とDisplayPort 1.2×2を装備し、パソコンだけでなく、HDMI対応のブルーレイディスクプレーヤーや家庭用ゲーム機にも接続できる。200×200mmのVESAマウントにも対応し、壁掛けやスタンド設置にも柔軟に対応。2W×2のスピーカーを内蔵し、リモコンも同梱する。なおUSB-A端子は非搭載のため、USBメモリ再生機能には対応しない。

本製品には2年間のメーカー保証が付属し、より長期の安心を求める向けに3年保証モデルと5年保証モデルも同時発売する。