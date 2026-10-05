「ファミマ・ザ・海苔弁当」498円で新登場！ ごはん220g、王道おかずずらり

ファミリーマートは「ファミマ・ザ・海苔弁当」を10月6日より発売します。

498円！「ファミマ・ザ・海苔弁当」が登場

ワンコインで買える定番のお弁当として、新しい海苔弁当が登場。「ファミマ・ザ・メロンパン」「ファミマ・ザ・カレーパン」などを展開してきた「ファミマ・ザ」シリーズでは、初のお弁当となります。

▲ファミマ・ザ・海苔弁当 498円

ごはんは220g。ちくわの磯辺揚げ、タルタル付き白身魚フライ、ゆで玉子、コロッケなど、海苔弁の王道ともいえるおかずを盛り合わせた一品。

ごはんには、かつお節、さば節、そうだ節の3種の節と昆布をきかせた「だし醤油」を塗り、削り節、海苔を重ねた風味豊かな仕立て。「味わいも食べ応えも大満足」とうたいます。

現在の海苔弁は689円、新作は498円！

現在ファミリーマートでは「目玉焼きのせ海苔弁当」が689円で販売されています。新しい「ファミマ・ザ・海苔弁当」は、そこから191円安い498円。ワンコインに抑えてくれているのがありがたい！

ちなみに10月6日～12日は「ファミマ・ザ・海苔弁当」を購入すると、対象の「お～いお茶」1本と交換できる無料引換券がもらえます。対象は「お～いお茶 緑茶 600ml」と「お～いお茶 濃く香るほうじ茶 600ml」。引換期間は19日まで。

ワンコインでのり弁が買えて、お茶無料引換券がもらえるなんて。ファミマさん、わかってますね。

※記事中の価格は税込み

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