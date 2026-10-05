「ファミマ・ザ・海苔弁当」498円で新登場！ ごはん220g、王道おかずずらり

ファミリーマートは「ファミマ・ザ・海苔弁当」を10月6日より発売します。
498円！「ファミマ・ザ・海苔弁当」が登場
ワンコインで買える定番のお弁当として、新しい海苔弁当が登場。「ファミマ・ザ・メロンパン」「ファミマ・ザ・カレーパン」などを展開してきた「ファミマ・ザ」シリーズでは、初のお弁当となります。
▲ファミマ・ザ・海苔弁当 498円
ごはんは220g。ちくわの磯辺揚げ、タルタル付き白身魚フライ、ゆで玉子、コロッケなど、海苔弁の王道ともいえるおかずを盛り合わせた一品。
ごはんには、かつお節、さば節、そうだ節の3種の節と昆布をきかせた「だし醤油」を塗り、削り節、海苔を重ねた風味豊かな仕立て。「味わいも食べ応えも大満足」とうたいます。
現在の海苔弁は689円、新作は498円！
現在ファミリーマートでは「目玉焼きのせ海苔弁当」が689円で販売されています。新しい「ファミマ・ザ・海苔弁当」は、そこから191円安い498円。ワンコインに抑えてくれているのがありがたい！
ちなみに10月6日～12日は「ファミマ・ザ・海苔弁当」を購入すると、対象の「お～いお茶」1本と交換できる無料引換券がもらえます。対象は「お～いお茶 緑茶 600ml」と「お～いお茶 濃く香るほうじ茶 600ml」。引換期間は19日まで。
ワンコインでのり弁が買えて、お茶無料引換券がもらえるなんて。ファミマさん、わかってますね。
※記事中の価格は税込み
♪モグモグ動画配信中♪
アスキーグルメがお届けするYouTubeチャンネル「どんぶりちゃんねる」では、気になるグルメの情報をお届けしています。
▲丼で世代間ギャップが浮き彫りに!? 好きな丼対決
ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります