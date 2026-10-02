NieR 15周年ケース、中身も白で統一！ アスクの自作PCキットが予約開始

アスクは10月1日、NieRシリーズ15周年記念コラボモデルのPCケース「H5 Flow NieR SQUARE ENIX 15th Anniversary Edition」を使って自作PCを組める「ASK ORIGINAL PCKIT NieR」の予約受付を開始した。予想市場価格は388,000円前後で、組立代行サービス付きの「ASK ORIGINAL PCKIT NieR assembled（組立代行サービス付き）」は398,000円前後の見込み。出荷は10月下旬より順次となる。購入先はAIQA Market Amazon店とASKダイレクト楽天市場店だ。

「ASK ORIGINAL PCKIT NieR」は、NZXT製ミドルタワーケース「H5 Flow」をベースにしたコラボケース向けの構成キットだ。CPU、マザーボード、グラフィックボード、メモリなどを、ケースサイズとの適合性や互換性、冷却性能、電源容量まで考慮して選定している点が特徴。ホワイト基調のパーツを中心にそろえ、ケースの特別デザインと内部パーツの統一感を重視した構成だ。

アスクは社内で実機を組み上げ、物理干渉や接続性を確認したうえで負荷テストを含む動作検証も実施しているという。自作PCで不安になりやすい「ケースに収まるか」「パーツ同士が干渉しないか」といった点を事前に検証した構成のため、初めての自作でも選びやすい。

さらに、自分で組み立てるのが難しい人向けに「組立代行サービス」も用意する。このサービスでは、本キットと同一構成を国内で組み立て、Windows 11のインストールと動作確認まで行った状態で届けるという。こちらはASK ORIGINAL PCKIT NieR assembled（組立代行サービス付き）として案内される。