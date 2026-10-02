ゲーム機とPCの画面を同時表示！ MSI、WQHD・200Hz対応「MAG 275QF E20」発売へ

エムエスアイコンピュータージャパンは、ゲーミングモニター「MAG 275QF E20」を10月8日より販売開始する。価格は3万1800円前後の見込み。WQHD解像度、200Hzリフレッシュレート、応答速度0.5ms（GTG、最小値）を備えたハイスペックモデルとして、滑らかさと精細感を両立する点が大きな特徴だ。

「MAG 275QF E20」は、RAPID IPSパネルを採用し、従来のIPSパネルより高速駆動に対応することで残像感を抑えた映像表示を実現する。ゲームだけでなく動画視聴でも高精細なWQHD映像を楽しめる点が魅力だ。さらにHDR対応により、明暗差のあるシーンでも光と影を立体的に表現し、臨場感を高める設計となる。

ゲーマー向け機能としては、AIビジョンとG-SYNC Compatibleに対応し、映像の最適化や画面の滑らかさ向上を支えるという。PIPとPBPにも対応しており、ゲーム機の映像とPC画面を同時に表示する使い方も可能だ。加えて、アンチフリッカーとブルーライトカット機能を備え、長時間プレイ時の視認性と目への配慮も行き届く。