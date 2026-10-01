10月になってスマホ続々値上げ……Pixel 10aは1万2900円アップで9万2800円、Galaxy S26も

PCにスマホと、新製品では半導体高騰にともなう価格上昇が目立つが、10月に入って既存モデルでも値上げ例が見られる。

まずは、Pixel 10a。4月の国内発表時点ではGoogleストアでの国内価格は7万9900円（128GBモデル）だったが、9万2800円に。

また、サムスン電子のGalaxy S26はSamsungの公式オンラインストアで発表時点では13万6400円だったのが、15万5800円と2万円弱の値上げ。Galaxy S26+、Galaxy S26 Ultraについても同様に値上げされている。

特にGalaxy S26は7月のAmazonプライムデーで、11万円台で販売されていたことを考えると、なかなか痛い値上がり。デジタル機器は時間が経つほど安くなる……インフレ時代の昨今では、そんな常識はもう忘れた方がいいのかもしれない。

一方、たとえばドコモ（ahamoを含む）にMNPで乗り換えして、販売プログラム「いつでもカエドキプログラム」を活用すれば、2年後の端末返却を前提にGalaxy S26／Pixel 10aともに負担額は33円となる（プログラム利用料の2万2000円が別途必要）。最新スマホをオトクに入手するなら、こうした販売プログラム、またはセール時期などをうまく活用したい。