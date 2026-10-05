ライス480gの「メガ盛りカレー」に肉増しすき焼き！ ジョイフル秋冬メニューがパワフル

ファミリーレストラン「ジョイフル」は10月6日15時より、「2026秋冬 新グランドメニュー」の販売を開始します。
ビーフシチューから“メガ盛り”まで！ 秋冬の新作ずらり
今回の新グランドメニューでは、1年かけて開発した「洋食屋さんのビーフシチューハンバーグ」や、肉を増量した「肉増し！すき焼き鍋定食」、ライス480g、カレールーも2倍という「メガ盛り！大阪風あまからカレー（ロースかつ）」などが登場します。
また、一部ボリュームメニューの値下げも実施します。
▲洋食屋さんのビーフシチューハンバーグ 1098円
柔らかく煮込んだビーフにフォンドヴォーの旨味とブラウンルーのコク、赤ワインの香りを合わせたビーフシチューを使用しています。ジョイフルオリジナルのビーフシチューで、開発に1年をかけています。
▲肉増し！すき焼き鍋定食 1318円／単品1208円
すき焼き鍋定食 1098円／単品988円
甘辛い特製割下を具材に染み込ませた定番の鍋メニューです。肉を増量した「肉増し！」もラインアップします。
▲旨辛スープのキムチチゲ定食 1032円／単品922円
海鮮の旨味と味噌のコクを合わせた旨辛スープに、本場韓国の「サリ麺」を合わせています。
▲牛肉と焼き葱のみぞれつけそば（うどん）と釜揚げしらす丼 1208円／単品955円
※そば（うどん）倍盛り ＋185円
焼き葱と牛肉を、大根おろしを使った特製みぞれ汁で味わうつけ麺と、釜揚げしらす丼のセットです。そばとうどんから選べます。
＋185円でそば、またはうどんを倍盛りにできます。
▲メガ盛り！大阪風あまからカレー（ロースかつ） 1318円
従来の「大阪風あまからカレー（ロースかつ）」を、ライスとカレールーともに2倍にしたメガ盛り版が新登場。ライス量は480gです。
▲じゅわっと出汁溢れる海老天とじうどん（えび・ナス・かぼちゃ） 988円
▲ごろっと野菜とモッツァレラのトマトスープペンネ 845円／単品702円
▲大分名物りゅうきゅう丼 1032円／ミニ丼482円
▲肉旨！厚切り豚肩ロースステーキ～ゴールデンマスタードソース 1098円
▲てりたまハンバーグ 878円
▲濃厚ビーフシチューのとろたまオムライス 1098円
■スイーツ・サイドメニュー
▲お芋とフロマージュの濃密パフェ 812円
お芋の小さな和みパフェ 592円
秋冬限定のお芋スイーツを今年も展開します。濃密な味わいと優しい甘さで癒される一品としています。
▲メガ盛りポテトフライ 592円（リニューアル）
メガ盛りポテトフライを、今回のメニュー改定で66円値下げします。
▲倍盛りこだわり餃子 （8個）548円／（4個）328円
ドリンクバー込み「999円ランチ」が新登場！
さらに、ジョイフルでは新しく、月曜日から土曜日の10時から15時限定で、ご飯、漬物、味噌汁、ドリンクバー付きの「999円ランチ」も発売します。
▲5種チーズのとろ～りチーズインハンバーグ 1098円
▲チーズハンバーグ 1098円
▲ペッパーハンバーグ 1098円
なお、500円の日替りワンコインランチは継続します。
ライス480g、ルーも2倍！ 「メガ盛りカレー」が気になる
新メニューの中で個人的に気になるのが「メガ盛り！大阪風あまからカレー」。ライスは480g、さらにカレールーも通常の2倍という、名前に負けないボリュームです。そこにロースかつまでのっているとは、かなりパワフル！
他にも、開発に1年をかけたビーフシチューハンバーグや肉増しすき焼き、お芋のパフェなど、秋冬らしいメニューもずらり。この秋冬もお腹いっぱいにさせてくれそうですよ！
・開始日：2026年10月6日
※価格は税込み表記です。
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