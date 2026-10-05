ライス480gの「メガ盛りカレー」に肉増しすき焼き！ ジョイフル秋冬メニューがパワフル

ファミリーレストラン「ジョイフル」は10月6日15時より、「2026秋冬 新グランドメニュー」の販売を開始します。

ビーフシチューから“メガ盛り”まで！ 秋冬の新作ずらり

今回の新グランドメニューでは、1年かけて開発した「洋食屋さんのビーフシチューハンバーグ」や、肉を増量した「肉増し！すき焼き鍋定食」、ライス480g、カレールーも2倍という「メガ盛り！大阪風あまからカレー（ロースかつ）」などが登場します。



また、一部ボリュームメニューの値下げも実施します。

▲洋食屋さんのビーフシチューハンバーグ 1098円

柔らかく煮込んだビーフにフォンドヴォーの旨味とブラウンルーのコク、赤ワインの香りを合わせたビーフシチューを使用しています。ジョイフルオリジナルのビーフシチューで、開発に1年をかけています。

▲肉増し！すき焼き鍋定食 1318円／単品1208円

すき焼き鍋定食 1098円／単品988円

甘辛い特製割下を具材に染み込ませた定番の鍋メニューです。肉を増量した「肉増し！」もラインアップします。

▲旨辛スープのキムチチゲ定食 1032円／単品922円

海鮮の旨味と味噌のコクを合わせた旨辛スープに、本場韓国の「サリ麺」を合わせています。

▲牛肉と焼き葱のみぞれつけそば（うどん）と釜揚げしらす丼 1208円／単品955円

※そば（うどん）倍盛り ＋185円

焼き葱と牛肉を、大根おろしを使った特製みぞれ汁で味わうつけ麺と、釜揚げしらす丼のセットです。そばとうどんから選べます。

＋185円でそば、またはうどんを倍盛りにできます。

▲メガ盛り！大阪風あまからカレー（ロースかつ） 1318円

従来の「大阪風あまからカレー（ロースかつ）」を、ライスとカレールーともに2倍にしたメガ盛り版が新登場。ライス量は480gです。

▲じゅわっと出汁溢れる海老天とじうどん（えび・ナス・かぼちゃ） 988円

▲ごろっと野菜とモッツァレラのトマトスープペンネ 845円／単品702円

▲大分名物りゅうきゅう丼 1032円／ミニ丼482円

▲肉旨！厚切り豚肩ロースステーキ～ゴールデンマスタードソース 1098円

▲てりたまハンバーグ 878円

▲濃厚ビーフシチューのとろたまオムライス 1098円

■スイーツ・サイドメニュー

▲お芋とフロマージュの濃密パフェ 812円

お芋の小さな和みパフェ 592円

秋冬限定のお芋スイーツを今年も展開します。濃密な味わいと優しい甘さで癒される一品としています。

▲メガ盛りポテトフライ 592円（リニューアル）

メガ盛りポテトフライを、今回のメニュー改定で66円値下げします。

▲倍盛りこだわり餃子 （8個）548円／（4個）328円

ドリンクバー込み「999円ランチ」が新登場！

さらに、ジョイフルでは新しく、月曜日から土曜日の10時から15時限定で、ご飯、漬物、味噌汁、ドリンクバー付きの「999円ランチ」も発売します。

▲5種チーズのとろ～りチーズインハンバーグ 1098円

▲チーズハンバーグ 1098円

▲ペッパーハンバーグ 1098円



なお、500円の日替りワンコインランチは継続します。

ライス480g、ルーも2倍！ 「メガ盛りカレー」が気になる

新メニューの中で個人的に気になるのが「メガ盛り！大阪風あまからカレー」。ライスは480g、さらにカレールーも通常の2倍という、名前に負けないボリュームです。そこにロースかつまでのっているとは、かなりパワフル！



他にも、開発に1年をかけたビーフシチューハンバーグや肉増しすき焼き、お芋のパフェなど、秋冬らしいメニューもずらり。この秋冬もお腹いっぱいにさせてくれそうですよ！

・開始日：2026年10月6日

※価格は税込み表記です。