松屋に辛口「ネオカシミールカレー」！ ごろチキ、ハンバーグも選べる

牛めしチェーン「松屋」は10月6日10時より、「ネオカシミールカレー」を販売します。

マイカリー食堂の「カシミールカレー」が松屋に登場！

松屋グループのカレー専門店「マイカリー食堂」で人気を博した「カシミールカレー」を松屋流にアレンジしたメニューが登場します。

▲ネオカシミールカレー 680円

サラサラとした食感が特徴のカレーソースをじっくり煮込み、深いコクと、あとからじんわりと広がるスパイスの刺激を楽しめる味わいに仕上げたといいます。

本格感はそのままに、食べやすさにもこだわった“ネオ”なカシミールカレーとうたいます。

ごろごろチキンやハンバーグなど、松屋ならではの具材を組み合わせたメニューも用意されています。

▲ネオカシミールごろごろチキンカレー 1050円

▲ネオカシミールハンバーグカレー 890円

▲ネオカシミールカレギュウ 950円

▲ネオカシミールチーズカレー 880円

・ネオカシミールカレーランチ 780円

※11時～15時限定

・単品ネオカシミールカレー 560円

・単品ネオカシミールごろごろチキンカレー 860円

いずれも持ち帰りにも対応します。テイクアウトの際のみそ汁は別途料金が必要です。マイカリー食堂併設店舗では、みそ汁は付きません。

ひと味違う辛口体験!?

カシミールカレーというと辛いイメージがありますが、松屋では「本格的な辛さはそのままに、食べやすさを追求した新しいカシミールカレー」として打ち出しています。



辛いのに食べやすいってどういうことでしょう？

辛口のカレーが気になる人は、10月6日の発売からチェックしてみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。



・発売日：2026年10月6日10時