「らしんばん」、不正アクセスで個人情報流出の可能性　本人確認書類や、注文内容の情報も

中古アニメグッズなどの買取・販売を手がける「らしんばん」は10月1日、同社のサービスが不正アクセスを受け、顧客情報の一部が外部に漏えいした可能性があることを公表した。

対象期間は2026年9月14日から9月16日まで。漏えいが疑われる情報には、本人確認書類の種類や番号なども含まれるという。

●不正アクセス被害の概要（2026年10月1日時点） ■対象期間 ・2026年9月14日〜9月16日 ■外部に漏えいした可能性がある個人情報等 対象期間中に同社サービスを利用したユーザーの顧客情報および配送先情報に含まれる以下の項目 ・氏名（姓／名／フリガナ）

・郵便番号

・住所

・メールアドレス

・電話番号

・生年月日

・性別

・職業

・本人確認書類の種別や番号等

・会員番号

・買取明細

・買取金額

・買取申し込み時に入力された金融機関情報（金融機関名／支店名／口座番号／名義）

・注文内容（品名／数量／価格）

・注文金額

・決済方法

・配送先情報（氏名／配送希望日時／伝票番号）

・付与ポイント数

・買取にかかわる同意書画像 ※漏えい対象の項目はユーザーごとに異なる

クレジットカード情報、パスワードの漏えいはない。

本件を受け、同社は不正アクセス検知システムの改修とセキュリティーの確認を実施。対象期間以降の不正アクセスは発生していないと説明している。