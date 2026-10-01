「らしんばん」、不正アクセスで個人情報流出の可能性　本人確認書類や、注文内容の情報も

中古アニメグッズなどの買取・販売を手がける「らしんばん」は10月1日、同社のサービスが不正アクセスを受け、顧客情報の一部が外部に漏えいした可能性があることを公表した。
対象期間は2026年9月14日から9月16日まで。漏えいが疑われる情報には、本人確認書類の種類や番号なども含まれるという。
●不正アクセス被害の概要（2026年10月1日時点）
■対象期間
・2026年9月14日〜9月16日
■外部に漏えいした可能性がある個人情報等
対象期間中に同社サービスを利用したユーザーの顧客情報および配送先情報に含まれる以下の項目
・氏名（姓／名／フリガナ）
・郵便番号
・住所
・メールアドレス
・電話番号
・生年月日
・性別
・職業
・本人確認書類の種別や番号等
・会員番号
・買取明細
・買取金額
・買取申し込み時に入力された金融機関情報（金融機関名／支店名／口座番号／名義）
・注文内容（品名／数量／価格）
・注文金額
・決済方法
・配送先情報（氏名／配送希望日時／伝票番号）
・付与ポイント数
・買取にかかわる同意書画像
※漏えい対象の項目はユーザーごとに異なる
クレジットカード情報、パスワードの漏えいはない。
本件を受け、同社は不正アクセス検知システムの改修とセキュリティーの確認を実施。対象期間以降の不正アクセスは発生していないと説明している。
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