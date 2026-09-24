Ankerがリコール中のポータブルスピーカーで火災事故　「SoundCore」利用者は確認を

消費者庁は9月18日、愛知県で7月に、アンカーの充電式スピーカー「Anker SoundCore ブラック」が焼損する火災事故が起きたことを公表した。
事故の概要は以下のとおり。
発生日：2026年7月20日
機種・型番：Anker SoundCore ブラック（A3102）
事故内容：当該製品を他社製のACアダプターに接続して充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した
9月18日現在、事故原因は調査中で、リコール理由との関連はわかっていない。
アンカー・ジャパンでは、今回焼損した製品のリコール（回収・交換）を実施中。消費者庁は対象製品の回収、交換を受けていないユーザーに対して、ただちに使用を中止し、同社へ連絡するよう呼びかけている。
●リコール対象製品と販売期間
・Anker SoundCoreブラック：2023年4月1日～2023年9月30日
●問い合わせ先
アンカー・ジャパン 受付窓口
・電話（９～17時／土日祝日・事業者休日を除く）：0120-253-004
・ウェブ（24時間）：https://www.ankerjapan.com/pages/a3102_a3302-support
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