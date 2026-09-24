Ankerがリコール中のポータブルスピーカーで火災事故　「SoundCore」利用者は確認を

消費者庁は9月18日、愛知県で7月に、アンカーの充電式スピーカー「Anker SoundCore ブラック」が焼損する火災事故が起きたことを公表した。

事故の概要は以下のとおり。

発生日：2026年7月20日

機種・型番：Anker SoundCore ブラック（A3102）

事故内容：当該製品を他社製のACアダプターに接続して充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した

9月18日現在、事故原因は調査中で、リコール理由との関連はわかっていない。

アンカー・ジャパンでは、今回焼損した製品のリコール（回収・交換）を実施中。消費者庁は対象製品の回収、交換を受けていないユーザーに対して、ただちに使用を中止し、同社へ連絡するよう呼びかけている。