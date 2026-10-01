佐川急便「お荷物問い合わせサービス」に不正アクセス　荷物追跡が利用しづらい可能性

佐川急便は9月30日、同社ウェブサイトの「お荷物問い合わせサービス」で第三者による不正アクセスを確認したことを公表した。
これを受け、同社は対策として「お荷物問い合わせサービス」へのアクセスを一部制限。同サービスを利用しづらい状況になる可能性があると説明している。
不正アクセスの原因や個人情報流出の有無など、詳しい状況については公表されていない。
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