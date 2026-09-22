遠出はムリでも気分転換したい私へ。週末は大宮駅前で南半球トリップしよ！「ニュージーランドフェア」

パスポートも飛行機も不要です。この週末は、ちょっと足を伸ばすだけで、ふらっと南半球へ。

「次の週末、どこかへ気分転換に出かけたい」「いつもと違う美味しいものに出会いたい」。そんな休日の過ごし方を探している方に、ちょうどいいイベントが大宮駅東口で開かれます。遠出するほどの余裕はなくても、日常から半歩だけ抜け出したい。そんな気持ちに応えてくれる2日間。

2026年10月3日（土）・4日（日）の11:00～18:00、大宮門街1Fの門街広場で「ニュージーランドフェア2026」が開催されます。さいたま市の姉妹都市、ハミルトン市との縁から生まれたイベントで、南半球のカルチャーを五感で楽しめる週末マーケットです。

ほっと一息つける本格カフェ＆限定スイーツで海外気分

まず味わいたいのが「KiaOra COFFEE」のブース。ニュージーランドは、人口あたりのカフェやロースターの数が世界トップクラスと言われる有数のカフェ大国。この会場でも、きめ細やかなスチームミルクと濃密なエスプレッソが溶け合うニュージーランドでは定番の「フラットホワイト」など、極上の一杯が並びます。大人気のニュージーランドの国民的クッキーブランド「クッキータイム」も出店。大ぶりのチョコチャンクが入ったザクザク食感の一枚です。ゼスプリ、東洋大学、越谷総合技術高校は共同で、キウイを使った手作りおやつのレシピ紹介と試食会を実施します。

地響きのような迫力！心を揺さぶる伝統の「ハカ」ステージ

10月4日（日）の11:00と14:00には、マオリの伝統舞踊「ハカ」のステージがあります。ラグビーの試合前などで、日本でもおなじみになった「ハカ」。全身を使って大地を揺らす足踏みと熱い叫びで見る者を鼓舞する圧巻の演技に触れれば、身体の底から活力が満ちてくるようなパワーを感じられるはず。

大宮国際中等教育学校の生徒によるすごろくやゲーム、シールラリーもあり、お子様連れでも気兼ねなく異文化に触れられます。

パスポートも荷造りもいりません。改札を出て少し歩くだけ。10月3日と4日、財布と好奇心だけ持って、ふらりと南半球へ立ち寄ってみませんか。

大宮門街 ニュージーランドフェア2026

●開催日時：2026年10月3日（土）・4日（日） 11:00～18:00

●開催場所：大宮門街 1F 門街広場（埼玉県さいたま市大宮区大門町2-118）