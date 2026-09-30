【本日】松のや「背脂生姜タレのポークフライドステーキ定食」ライスはおかわり無料

とんかつチェーン「松のや」は本日9月30日15時より、「背脂生姜タレの“リブ”ロースポークフライドステーキ定食」各種を発売します。

背脂×生姜×マヨ ガッツリメニューが復活

「背脂生姜タレのポークフライドステーキ定食」は食欲を刺激するガッツリ系メニューとして昨年登場し、今年も復活。「ごはんが止まらない濃厚な味わい」とうたいます。

▲背脂生姜タレの“リブ”ロースポークフライドステーキ定食 1090円

「背脂生姜タレのポークフライドステーキ定食」は食欲を刺激するガッツリ系メニューとして昨年登場し、今年も復活。「ごはんが止まらない濃厚な味わい」とうたいます。



熟成チルドポークにまぶし粉をつけて揚げ、しっとりやわらかな食感に仕上げたという豚肉の“フライドステーキ”に、背脂のコクと生姜の香りをきかせた濃厚ダレと、マヨネーズを添えた一品。

バリエーションメニューも用意。

▲背脂生姜タレのロースポークフライドステーキ＆ロースかつ定食 1090円

▲背脂生姜タレのロースポークフライドステーキ＆唐揚げ（3個）定食 1090円

ライスはおかわり無料！

なお、9月30日15時より松のやでは「新米、おかわり無料フェア」を開催。



店内で定食メニューを注文すると、ライスのおかわりが無料になります。ライスセット、朝食メニューも対象です。



背脂×生姜×マヨのガッツリメニューをライスを好きなだけおかわりしてがっつけますよ！

※価格は税込み表記です。