【本日】松のや「背脂生姜タレのポークフライドステーキ定食」ライスはおかわり無料

とんかつチェーン「松のや」は本日9月30日15時より、「背脂生姜タレの“リブ”ロースポークフライドステーキ定食」各種を発売します。
背脂×生姜×マヨ ガッツリメニューが復活
「背脂生姜タレのポークフライドステーキ定食」は食欲を刺激するガッツリ系メニューとして昨年登場し、今年も復活。「ごはんが止まらない濃厚な味わい」とうたいます。
▲背脂生姜タレの“リブ”ロースポークフライドステーキ定食 1090円
「背脂生姜タレのポークフライドステーキ定食」は食欲を刺激するガッツリ系メニューとして昨年登場し、今年も復活。「ごはんが止まらない濃厚な味わい」とうたいます。
熟成チルドポークにまぶし粉をつけて揚げ、しっとりやわらかな食感に仕上げたという豚肉の“フライドステーキ”に、背脂のコクと生姜の香りをきかせた濃厚ダレと、マヨネーズを添えた一品。
バリエーションメニューも用意。
▲背脂生姜タレのロースポークフライドステーキ＆ロースかつ定食 1090円
▲背脂生姜タレのロースポークフライドステーキ＆唐揚げ（3個）定食 1090円
ライスはおかわり無料！
なお、9月30日15時より松のやでは「新米、おかわり無料フェア」を開催。
店内で定食メニューを注文すると、ライスのおかわりが無料になります。ライスセット、朝食メニューも対象です。
背脂×生姜×マヨのガッツリメニューをライスを好きなだけおかわりしてがっつけますよ！
※価格は税込み表記です。
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