GIGABYTE「B450M H ARGB」登場、9980円のMicro ATXマザーボード

ニューエックスは、GIGABYTEのAMD B450チップセット搭載Micro ATXマザーボード「GIGABYTE B450M H ARGB」を10月2日に発売する。価格は9,980円だ。
B450M H ARGBは、4+2デジタル電源フェーズ設計を採用し、Dual Channel DDR4 XMP対応、PCIe 3.0 x4 M.2スロット、Realtek GbE有線LAN、DisplayPortとHDMIの映像出力を備える。さらに、1基のRGBアナログ端子と3基のARGBデジタルLED端子を搭載し、ライティング重視の自作PCにも対応する。Smart Fan 6やQ-Flash Plus BIOS更新ボタンも搭載し、冷却調整やBIOS更新の扱いやすさも意識した構成だ。
インターフェース面では、フロントとリアにUSB 3.2 Gen.1 Type-Aを備え、Realtekの高音質オーディオも採用する。M.2スロットはプッシュピン式のネジ無し設計で、ストレージ換装の手間を抑えやすい。AMD StoreMIテクノロジーにも対応し、SSDとHDDを組み合わせた高速化構成を取りやすい点も特徴だ。AMD B450世代のCPU環境を活用しつつ、低予算で組みやすい汎用マザーボードという位置づけだ。
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