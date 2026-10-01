うに190円～！ かっぱ寿司で「贅沢うに祭り」全5品【本日スタート】

かっぱ寿司は本日10月1日から「かっぱの贅沢うに祭り」を開催します。

「うに軍艦」190円～！ うにメニュー全5品

今回の「かっぱの贅沢うに祭り」では、190円～の「うに軍艦」や、うにを通常の2倍使用した「ごちそう 倍盛うに軍艦」など登場。サイドメニューふくめ、うにを使った全5品が登場します。

▲うに軍艦（190円〜）

濃厚な旨みと、とろける食感のうにを大葉の爽やかな風味が引き立てます。

▲ごちそう 倍盛うに軍艦（340円〜）

うにを通常の2倍使用。濃厚な旨みとコクが口いっぱいに広がります。

▲ごちそう うに中とろ（390円〜）

脂の甘みが広がる中とろと濃厚なうにを、大葉の爽やかな風味が引き立てます。（※店内飲食限定）

▲贅沢うに茶碗蒸し（390円〜）

かつお出汁餡とうにを重ね、濃厚なコクを楽しめる茶碗蒸し。

▲うにクリーミーコロッケ（290円〜）

サクッとした衣に、濃厚でクリーミーなうにの旨みを閉じ込めました。

軍艦だけじゃない！ どの“うに”が気になる？

定番の軍艦に加えて、中とろとの組み合わせや茶碗蒸し、クリーミーコロッケまで、うにづくしです。



どれも気になりますが、個人的には「うにクリーミーコロッケ」が気になるところ。濃厚なうにをコロッケでどう楽しませてくれるのか、試してみたくなります。



フェアは10月21日までのおよそ3週間。販売期間内でも品切れや販売終了の場合があるため、気になる商品がある人は早めに足を運んだほうがよさそうですね。

（※文中の価格はすべて税込）

（※店舗により価格が異なる）