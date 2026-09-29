「味千拉麺」の大盛焼ラーメンが登場！ ファミマ、熊本グルメフェア本日スタート

ファミリーマートは9月29日から、熊本県産食材などを使用した商品を集めた「熊本うまかモン集合」を開催。対象商品を全国の店舗で順次発売します。

熊本のうまかモンがファミマに大集合！

今回のフェアでは、熊本ラーメンの名店「味千拉麺」監修の焼ラーメンや、熊本県産の海苔、阿蘇のブランド牛乳「ASO MILK」などを使用した5商品が登場します。

対象商品の売上の一部は、令和8年熊本地震災害支援金として被災地域の自治体などへ寄付する予定としています。

▲大きなおむすび 海苔佃煮 278円

熊本県産の海苔（もみのり）を風味豊かな佃煮に仕立て、だしご飯で包んだ大きなサイズのおむすびです。

▲香味醤油ソースの鶏から揚げ弁当（黒マー油使用） 678円

鶏から揚げに、黒マー油入りの特製ソースを合わせたお弁当です。沖縄県を除く全国で販売します。

▲味千拉麺監修 大盛 焼ラーメン（マー油仕立て） 598円

しっかりと味が絡む低加水の細麺を、豚骨スープや味千拉麺のオリジナル調味料「万味油（まんみゆ／マー油）」などで味付けした焼ラーメンです。

木耳、チャーシュー、青ねぎ、フライドガーリックをトッピングした大盛サイズです。沖縄県を除く全国で販売します。

▲ミルクフランス（ASO MILK入りクリーム） 170円

熊本県（阿蘇）のブランド牛乳「ASO MILK入りクリーム」と練乳入りクリームを配合したクリームを挟んだフランスパンです。北海道・沖縄県を除く全国で発売します。

▲冷しラーメン（黒マー油使用） 598円

※10月6日発売

豚骨ベーススープの冷しラーメンに、黒マー油を和えた白髪ねぎとチャーシュー、ゆで卵を盛り合わせています。10月6日から全国（沖縄県を除く）で発売予定です。

味千拉麺監修から「ASO MILK」まで！

中でも気になるのは、熊本ラーメンの名店「味千拉麺」が監修した大盛の焼ラーメン。お店でおなじみの「万味油」を使っているということで、熊本ラーメンらしい香ばしさを焼ラーメンでどう楽しめるのか気になりますね。



ほかにも、熊本県産の海苔を使った大きなおむすびや、阿蘇のブランド牛乳「ASO MILK」を使ったミルクフランスなど、熊本ゆかりの商品がずらり。



なお、対象商品の売上の一部は、令和8年熊本地震の災害支援金として被災地域の自治体などへ寄付される、というのも心に留めておきましょう。

・発売日：2026年9月29日

・発売日：2026年10月6日（冷しラーメン 黒マー油使用）

※価格は税込み表記です。